Lamezia, prosegue al Polo Liceale Campanella Fiorentino “Come canne al vento”, ieri incontro sull’importanza della donazione

Continua al Polo Liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme diretto dalla dott.ssa Susanna Mustari, il percorso “Come canne al vento”, inserito nel curricolo di educazione civica, nato da un’idea del Sig. Alfonso Toscano e del Dott. Lorenzo Surace, coordinato dalla Docente referente Prof.ssa Silvana Sesto.

Si è svolto venerdì 4 Aprile, nell’Auditorium del Polo Liceale il quinto incontro: “Dal dono alla vita, storia di un percorso”, una riflessione sull’importanza della donazione e sull’impatto che un gesto di altruismo può avere sulla vita degli altri. Un inizio suggestivo per l’evento, con Michael Marasco della 5A Musicale, guidato dalla prof.ssa G. Massara, che ha interpretato l’emozionante canzone “La cura” di F. Battiato. In un susseguirsi di interventi illustri è emerso un messaggio straordinario: in un mondo in cui la vita può riservarci sfide inaspettate, la donazione di organi rappresenta un gesto di eccezionale generosità e altruismo. Ogni anno, migliaia di persone aspettano un trapianto che potrebbe salvare le loro vite e ognuno di noi ha il potere di fare la differenza. La donazione di organi non è solo un atto di solidarietà, ma anche un’opportunità per dare speranza a chi sta affrontando malattie gravi. Ogni donatore può trasformare il dolore in speranza e la perdita in vita.

Il dott. Lorenzo Antonio Surace – Responsabile del Centro di Medicina del Viaggiatore e delle Migrazioni e dell’Ambulatorio di Epatologia e Valutazione Trapianti Fegato dell’ASP di Catanzaro e ideatore del progetto – ha introdotto la tematica, attraverso il resoconto di una struttura territoriale di epatologia e trapianto di fegato. Le malattie del fegato, se non sono genetiche – dice – derivano da scorretti stili di vita e abbiamo il dovere di informare su queste.

Il sig. Alfonso Toscano con voce carica di emozione, ha portato la sua testimonianza di vita, la storia di un cammino emotivo e fisico che ha accompagnato la malattia e il trapianto, le paure e le speranze, una nuova possibilità di vita resa possibile dalla donazione del fegato. La preghiera come strumento di conforto e la sua lettera a Papa Francesco che ha corrisposto con un bellissimo messaggio declamato dall’alunna Paola Cefalà, nel quale ha plaudito alla ratio del progetto educativo-didattico e ha impartito una benedizione agli studenti, docenti e famiglie.

Accorato l’intervento dell’Avv. Manuela Olivieri, moglie dell’ex dell’atleta olimpionico Pietro Mennea nonché partner di questo progetto scolastico, che ha esposto gli scopi filantropici della Fondazione che presiede intitolata al marito: l’impegno di aiuto ad enti e associazioni per diffondere lo sport e promuovere la lotta al doping. Ha raccontato la storia di Pietro un ragazzo semplice, un atleta che ha studiato, si è laureato ma è diventato anche un velocista, che a 16 anni ha sognato e poi realizzato il suo desiderio di battere il record del mondo e vincere le olimpiadi. “A voi ragazzi, studiate, sognate, ponetevi un obiettivo e cercate di raggiungerlo. E se non si riesce, accettate la sconfitta come punto di partenza per sempre nuovi traguardi. La responsabilità sociale di un campione è importante, perché deve essere un esempio non solo per lo sport ma anche per la vita. La famiglia e la scuola sono coloro che vi possono essere di aiuto e supporto, non bisogna cercare altrove dove potrebbero nascondersi insidie pericolose”, – questo l’invito rivolto agli studenti.

La donazione degli organi e soprattutto del trapianto di fegato è stata sviluppata da due illustri relatori, i dottori Jessica Bronzoni e Davide Ghinolfi che operano presso l’eccellenza italiana di chirurgia epatica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

La dott.ssa Jessica Bronzoni ha illustrato le malattie epatiche e la correlazione con gli stili di vita, responsabili del danno epatico e delle complicanze gravi che possono portare al trapianto di fegato, denunciando come fattori di rischio: l’uso di droghe, l’abuso di alcool, tatuaggi e piercing, la vita sedentaria, l’iperalimentazione, il diabete, l’obesità.

La dott.ssa Elisabetta Macrina referente della formazione del CRT Calabria, ha parlato di donazione, presentando l’Associazione “Il dono”, nata per volontà di Alfonso Toscano. La cultura della donazione è il primo passo per vivere meglio, per affrontare paure e situazioni difficili. La donazione degli organi è un atto gratuito, l’informazione e la sensibilizzazione sono l’obiettivo dell’associazione, spiega la dottoressa. Chiarisce la normativa sulla donazione, la diagnosi di morte accertata e il percorso di donazione, a garanzia della liceità sia della donazione che del trapianto, spiegando l’importanza della gestione sicura ed efficace di tale processo vitale.

Il Dott. Ghinolfi si è occupato della parte pratica, quella chirurgica, fornendo una spiegazione dettagliata delle fasi del processo di donazione e trapianto, dalla registrazione come donatore alla procedura di trapianto, inclusi i criteri di idoneità, le statistiche sui trapianti e le nuove frontiere per il futuro.

“Ma non c’è trapianto senza la donazione e il seme della donazione deve partire oggi da voi!”, così ha concluso il dott. Ghinolfi

Ispirata alle suggestioni del brano “Maneggiami con cura” i ragazzi del Liceo Coreutico hanno eseguito un’opera coreografica ideata dal prof. Tripodi Roberto, che ha raccontato attraverso il movimento dei corpi e del gruppo, la bellezza del donarsi, il delicato equilibrio tra fragilità e forza, il bisogno di essere accolti e il coraggio di affidarsi agli altri.

“Dal dono alla vita, storia di un percorso”, è stato un’occasione di formazione e crescita per gli studenti invitati a considerare la donazione di organi come un atto di altruismo e solidarietà, consapevoli di tutti gli aspetti pertinenti all’atto stesso.

Dichiarare la propria volontà alla donazione di tessuti e organi è semplice: in municipio all’ufficio anagrafe, in occasione del rinnovo o del rilascio della carta di identità.