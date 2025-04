Catanzaro, lavori in Viale dei Normanni, dal 14 aprile senso unico alternato su un tratto dell’arteria

Condividi

Al via i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della scarpata a monte e a valle di alcuni tratti di Viale dei Normanni, corposo intervento da 5milioni di euro, reso possibile grazie a un finanziamento Pnrr intercettato dall’Amministrazione comunale attualmente in carica. L’opera interessa una delle vie principali di accesso alla città la cui sede stradale presenta avvallamenti diffusi e segnali di pericolo che ne rendono rischiosa la percorribilità.

Il volume significativo di risorse impegnate rende bene l’idea della complessità di un intervento tanto necessario quanto atteso. In particolare, il progetto prevede la costruzione di un nuovo muro su pali di grandi diametro, da realizzarsi a valle dell’esistente, insieme ad una paratia di pali di importanti dimensioni e al rafforzamento corticale della scarpata a monte. Per garantire questi interventi si provvederà al contestuale allargamento della sede stradale, in modo da consentire anche la realizzazione di una serie di posteggi in linea e di nuovi marciapiedi. Centrale anche l’opera di sistemazione idraulica del fosso al fine di scongiurare possibili fenomeni di esondazione o erosione. Nell’ambito dei lavori è indicata, inoltre, la costruzione di una nuova rete di canalizzazioni e pozzetti in grado di consentire una più efficiente gestione delle acque meteoriche, riducendo così il rischio di dissesti e alluvioni. Un intervento strategico che migliorerà, complessivamente, la fruizione dell’area e la circolazione, rendendo più agevole e sicuro anche l’attraversamento per i residenti.

L’imminente presenza del cantiere ha reso necessaria l’adozione di un’ordinanza del comando di Polizia Locale le cui misure entreranno in vigore lunedì prossimo, 14 aprile 2025.

Da quella data e fino a fine lavori (presumibilmente, marzo 2026), verranno adottati i provvedimenti che riportati qui di seguito:

– divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione e l’istituzione del senso unico alternato, con installazione di impianto semaforico, in Viale dei Normanni nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Nuova e il civico 7 (piazzale antistante Emporio Floreale);

– divieto di sosta con zona rimozione per l’intera area parcheggio del Politeama in Viale dei Normanni.