Domani al T-Hotel di Lamezia Terme il XIV Congresso Regionale della Fnp Cisl Calabria

Condividi

Si terrà domani, giovedì 10 aprile alle ore 14.30, presso il T-Hotel di Lamezia Terme, il XIV Congresso Regionale della Fnp Cisl Calabria, la federazione dei pensionati della Cisl. Un appuntamento importante per tracciare le linee guida delle future attività sindacali a tutela delle persone anziane, alla luce delle nuove sfide sociali, sanitarie e digitali.

I lavori congressuali saranno aperti dalla relazione introduttiva del Segretario Generale della Fnp Cisl Calabria, Salvatore Mancuso. Seguiranno gli interventi del Segretario Generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, e le conclusioni affidate al Segretario Generale della Fnp Nazionale, Emilio Didonè.

Annunciando il congresso, il segretario generale Salvatore Mancuso, evidenzia la necessità di una Fnp sempre più proiettata verso il futuro, capace di valorizzare l’esperienza e i saperi delle persone anziane, ma anche pronta a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, per contribuire a creare una generazione di pensionate e pensionati più attiva, digitale e solidale, chiamata a essere punto di riferimento per chi è ancora ai margini dell’accesso ai servizi online e maggiormente esposto alle truffe informatiche.

Al centro del Congresso anche la proposta di una forte coesione intergenerazionale e la promozione di un invecchiamento attivo, con politiche integrate che sappiano migliorare la qualità della vita, anche alla luce delle opportunità offerte dalla legislazione europea e nazionale. Uno spazio importante sarà dedicato al tema della sanità calabrese. Non mancheranno i temi interni alla Federazione: il rafforzamento della partecipazione femminile, la formazione di nuovi quadri, il consolidamento della collaborazione con Caf, Inas e Anteas, e l’impegno per una continuità associativa che sia capace di coinvolgere sempre più persone, anche attraverso iniziative condivise tra generazioni.

“La Fnp Calabria può crescere come una pianta – afferma Mancuso – saldamente ancorata alle radici della Cisl, capace di trasmettere linfa vitale anche fuori dalla nostra Federazione. Dalle contraddizioni e dalle potenzialità della nostra terra dobbiamo trarre ottimismo e visione”.

Il Congresso si concluderà con il rinnovo degli organismi statutari regionali.