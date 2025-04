Lamezia, assoluzione per omicidio Torquato Ciriaco, Ordine degli Avvocati: “Profonda amarezza, impegno nel ricercare la verità”

Condividi

A seguito della sentenza con cui la Corte di Assise d’Appello di Catanzaro ha assolto dall’accusa di omicidio i tre imputati precedentemente condannati, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme intende manifestare profonda amarezza nel constatare come, a distanza di 23 anni, non sia ancora possibile dare un volto a chi ha barbaramente ucciso l’Avvocato Torquato Ciriaco.

È una sofferenza che si rinnova non solo per coloro che hanno amato e continuano ad amare il Collega Torquato, ma anche per chi crede fermamente nella giustizia e nella verità.

Animato dall’esigenza civile ed umana di individuare gli esecutori di un delitto di mafia tanto efferato, il Consiglio continua a confidare nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine perché l’esito della sentenza alimenti e corrobori l’impegno nel ricercare la verità, onde assicurare ai familiari ed all’Avvocatura tutta quella giustizia che, ad oggi, pare essere tristemente negata.