Il 5° Congresso della Federazione Nazionale Sicurezza CISL Calabria: un passaggio di testimone e nuove prospettive per il sindacato

Si è concluso il 5° Congresso della Federazione Nazionale Sicurezza CISL Calabria, un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della dirigenza nazionale e regionale, ed è stato centrato sul tema “Partecipazione: il cuore del cambiamento”. Un congresso che ha rappresentato non solo un momento di riflessione, ma anche un’opportunità per tracciare la strada futura del sindacato nella regione e nei comparti della sicurezza, che comprendono la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco.

Il Congresso ha visto la partecipazione della Segreteria Nazionale della Federazione Nazionale Sicurezza CISL, con la presenza del Segretario Generale Massimo Vespia, del Segretario Generale Aggiunto Mattia D’Ambrosio e del Segretario Nazionale Roberto Bombara. A questi si sono aggiunti importanti interventi come il Segretario Generale dell’USR CISL Calabria, Giuseppe Lavia e altre autorità e ospiti, che hanno arricchito il dibattito con contributi e riflessioni.

Uno degli eventi salienti del Congresso è stata l’elezione della nuova segreteria che guidera la Federazione Nazionale Sicurezza CISL Calabria nei prossimi anni. Emanuela Elia è stata eletta Segretaria Generale, Francesco Lucia è stato nominato Segretario Generale Aggiunto, mentre Maurizio Pipari assume il ruolo di Segretario Regionale. Un cambio di leadership che porta con sé nuove energie e prospettive, pronto a raccogliere le sfide future per il sindacato calabrese.

Durante il Congresso, la Segretaria Generale della Federazione Nazionale Sicurezza CISL Calabria, Emanuela Elia, ha offerto spunti di riflessione molto rilevanti sul ruolo cruciale che il sindacato gioca come strumento di partecipazione attiva tra i lavoratori. La sua visione è chiara: il sindacato non deve solo essere un interlocutore nelle trattative, ma deve essere costantemente presente tra i lavoratori, agendo come un fattore essenziale di coesione sociale. La partecipazione diretta e la vicinanza alle persone sono, secondo Elia, la chiave per affrontare con successo le sfide del presente e del futuro.

Un altro tema centrale sollevato dalla nuova Segretaria Generale riguarda il rinnovo del contratto del comparto sicurezza. Elia ha sottolineato l’importanza di includere nel nuovo contratto maggiori riconoscimenti professionali e di attribuire un valore maggiore all’impegno e alla dedizione del personale che il sindacato rappresenta. L’obiettivo è che il nuovo accordo non si limiti a rispondere alle necessità immediatissime, ma che guardi anche al futuro, premiando adeguatamente il lavoro svolto con sempre maggiore impegno e competenza.

Infine, Elia ha posto l’accento su un altro punto fondamentale per il rafforzamento del sindacato: la formazione dei rappresentanti sindacali. È chiaro che per affrontare le sfide moderne, i sindacalisti devono essere sempre più preparati e competenti. La formazione, quindi, diventa una priorità imprescindibile, non solo per garantire una rappresentanza efficace, ma anche per rendere i rappresentanti sindacali più consapevoli e attrezzati ad affrontare le dinamiche complesse del mondo del lavoro.

Il 5° Congresso della Federazione Nazionale Sicurezza CISL Calabria non è stata solo una celebrazione dei successi passati, ma una vera e propria visione per il futuro. Con la nuova leadership, il sindacato si prepara a continuare la sua azione di tutela dei diritti dei lavoratori, sempre più centrata sulla partecipazione attiva e sul rafforzamento delle condizioni professionali del personale, in un’ottica di equità, crescita e solidarietà.