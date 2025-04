Morto a 76 anni il politico calabrese Michele Traversa

Condividi

È morto ieri sera a Catanzaro, all’età di 76 anni, Michele Traversa, esponente politico del centrodestra, già deputato, consigliere e assessore regionale della Calabria, presidente della Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo per alcuni mesi.

Nato a Botricello il 26 aprile 1948, Traversa inizia la sua carriera come sindacalista nella Cisnal, poi diventa vicesegretario generale dell’Ugl.

Si avvicina alla politica nel Movimento Sociale Italiano, tra gli anni ’80 e ’90, poi guida il nuovo partito di Alleanza nazionale in Calabria come consigliere e assessore regionale.

Nel 1999 diventa presidente della Provincia di Catanzaro, e viene poi riconfermato nel 2004. Nel 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati nel Popolo delle Libertà.

Diventa, poi, nel 2011 sindaco di Catanzaro.

Attualmente era presidente onorario del Parco della Biodiversità di Catanzaro.

Occhiuto: cordoglio Giunta per scomparsa Traversa, uomo di grande concretezza e umanità

“Con Michele Traversa scompare un politico che nel suo impegno pubblico e istituzionale ha lasciato una traccia molto positiva nel destino della Calabria e in particolare di Catanzaro. Un uomo di grande concretezza e umanità, animato dal desiderio di essere sempre a servizio della comunità, portando avanti i suoi ideali e una precisa visione di sviluppo del territorio.

Nella lunga carriera politica da deputato, assessore regionale, presidente della Provincia e sindaco del capoluogo di Regione, ha agito con lungimiranza, imprimendo segni tangibili della sua azione politica e amministrativa.

La Calabria gli è debitrice, e in qualità di presidente della Regione e a nome della Giunta esprimo un sentimento di cordoglio e di profonda vicinanza alla famiglia”.

Scomparsa Michele Traversa, il cordoglio di Unindustria Calabria

“È tanto sincero quanto doveroso il cordoglio per la scomparsa dell’on. Michele Traversa. Le qualità umane e la rettitudine morale che ha saputo mettere al servizio della politica e del territorio, con la grande capacità di rendere concrete le idee attraverso azioni pronte, fanno di Traversa un esempio di amministratore serio, un modello a cui aspirare. Alla famiglia, agli amici, ai colleghi e ai collaboratori che per anni hanno lavorato fianco a fianco con l’uomo e con il politico Michele Traversa giunga quindi il nostro più genuino sentimento di cordoglio”. Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, a nome dell’intero mondo confindustriale calabrese.

Il cordoglio della Città di Lamezia Terme per la scomparsa dell’on. Michele Traversa

Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Michele Traversa. Figura di spicco del panorama politico calabrese, Traversa ha rappresentato con lungimiranza e senso delle istituzioni un modello di impegno civico e amministrativo. La sua visione, concretizzata in opere divenute identitarie per la città di Catanzaro e per l’intero territorio regionale, resterà indimenticabile patrimonio collettivo. Alla sua famiglia e a quanti ne hanno condiviso il cammino umano e politico, giungano le più sincere e sentite condoglianze.

Nota di cordoglio del rettore Umg Giovanni Cuda

Catanzaro perde un uomo competente e appassionato, un politico determinato e lungimirante, un amministratore concreto. Michele Traversa è stato un amico e sostenitore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, progetto in cui ha sempre creduto. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzare le sue doti umane e professionali, messe sempre a servizio della collettività. Michele Traversa lascia in eredità al nostro territorio importanti opere per i nostri giovani, come il polmone verde del Parco della Biodiversità Mediterranea, e soprattutto l’esempio di chi, forte dei propri valori, è riuscito a trasformare l’impegno in missione, le idee in progetti e i progetti in fatti per i quali tutti noi continueremo a ringraziarlo sempre.

Giuseppe Neri, Consigliere regionale: “La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”

La scomparsa di Michele Traversa ci addolora e lascia un vuoto incolmabile nella politica calabrese e non solo. Uomo di grandi valori che ha fatto del servizio alla comunità il suo unico riferimento, ha saputo coniugare l’impegno in politica con il senso del dovere. La sua indiscussa onestà lo ha reso uno degli uomini politici più amati e rispettati. La mia vicinanza va alla sua famiglia e alla comunità politica che perde oggi, un sicuro punto di riferimento.

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE PETRO FALBO: UN UOMO INTEGRO E INTELLETTUALMENTE ONESTO A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

“Catanzaro e la Calabria tutta perdono oggi un uomo e una personalità pubblica di elevata caratura morale e politica. Un esempio di onestà intellettuale e di integrità tradotte e testimoniate nella vita e nella sua brillante carriera a servizio della comunità, anche con scelte coraggiose che ne hanno esaltato il valore e l’umanità”. Sono le parole commosse di cordoglio di Pietro Falbo, Presidente di Unioncamere Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nel ricordare Michele Traversa, venuto a mancare ieri. “Il mio pensiero più affettuoso e la mia vicinanza vanno innanzitutto alla sua famiglia- dice Falbo- ai suoi cari che in questo momento vivono un dolore incommensurabile, profondamente intimo, pur nel clamore di una notizia che non poteva non sconvolgere un’intera comunità, oggi, pervasa, per questa grave perdita, da un palpabile senso di vuoto e sconforto. Proprio questo lascia oggi Michele Traversa, per quel che era e per quel che ha rappresentato. Un uomo dai grandi ideali, lungimirante, mite ed elegante,ma allo stesso tempo austero, forte e affidabile, autorevole e determinato: aspetti che lo hanno caratterizzato nel corso delle sue rivendicazioni sindacali, nella sua militanza politica come nella sua attività amministrativa ai vertici di istituzioni territoriali e nella sua esperienza parlamentare, lasciando alla sua gente e al suo territorio segni tangibili del suo spirito di appartenenza e della sua capacità di realizzare crescita e nuove opportunità. Sono certo –aggiunge il Presidente Falbo- che la sua rimarrà un’impronta indelebile nella consapevolezza e nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti e per i suoi meriti, per la sua cultura e il suo impegno, per il suo essere un uomo per la gente e tra la sua gente”.

Cordoglio dell’Aba Catanzaro per la scomparsa di Michele Traversa

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Michele Traversa. A sintetizzare il pensiero dell’Aba del capoluogo sono le parole del direttore, Virgilio Piccari: «La notizia mi addolora personalmente. L’uomo Michele Traversa, ancor prima che il politico e l’amministratore pubblico capace che è stato, mancherà terribilmente alla nostra città e alla Calabria tutta. Sarebbe inutile ricordare qui il ricco contribuito offerto alla comunità locale e all’arte per Catanzaro e tutta la regione, la testimonianza del suo lavoro rimane esempio quotidiano a cui guardare con ammirazione. Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari giungano quindi i più sinceri sentimenti di cordoglio e l’ideale abbraccio dell’intera comunità dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro».

Il cordoglio di Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro

Il Consiglio comunale di Catanzaro esprime i propri sentimenti di sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Traversa, già sindaco del Capoluogo e protagonista indiscusso della storia politica cittadina, da lui vissuta e scritta anche quando chiamato ad altri incarichi istituzionali, regionali e nazionali.

Traversa ha amato con slancio e generosità Catanzaro, dandone sempre prova concreta, con scelte e azioni. Un impegno, il suo, che ha lasciato tracce tangibili di cui la città deve essergli grata oggi, nel momento in cui ne piange la scomparsa, e in futuro, per onorarne la memoria.

È stato un generoso in politica, senza mai risparmiarsi, perché le sue qualità anche e soprattutto umane, lo spingevano a interpretare sempre in spirito di servizio per l’interesse comune gli incarichi a cui era chiamato.

Il Consiglio comunale gli rivolge il suo ultimo e deferente saluto, ricordando l’eredità preziosa che l’esperienza di Michele Traversa lascia alla Città tutta.

Il cordoglio della Sen. Ida D’Ippolito

Eravamo Buoni Amici! Lo conobbi nel lontano 1994, da candidata del Polo delle Libertà, nel collegio senatoriale Catanzaro-Lamezia. Per me, nuova alla politica, un’avventura esaltante ma anche insidiosa e piena di difficoltà. Lui, politico già navigato, fin dal primo incontro fugò le mie ansie con il suo ragionare concreto e pacato; con la serenità di chi ha conosciuto già le insidie e le opportunità di quei percorsi. Abbiamo combattuto e vinto insieme tante battaglie, tutte vissute con passione e convinzione. Ci accomunava l’amore per la politica, la consapevolezza della responsabilità che ad essa si accompagna sempre, la volontà di mantenere la barra dritta su principi e valori per noi irrinunciabili. Recuperare questa dimensione della politica appare oggi, più di ieri, una necessità impellente. Troppi personalismi, giochi di potere, corse affannose verso traguardi, ahimè, solo individuali. Michele segna la cifra di un’idea di politica, oggi troppo spesso smarrita da tanti che, tuttavia, mi auguro ancora viva e pulsante nei più. Fai buon viaggio Michele, caro al cuore di tanti amici e sicuramente anche al mio.

CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE – CATANZARO ESPRIME CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MICHELE TRAVERSA

La presidenza, la direzione e la giunta di Confcommercio Calabria Centrale – Catanzaro esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Michele Traversa, figura politica illuminata e protagonista del panorama istituzionale calabrese, che ha dedicato la propria vita al progresso e allo sviluppo del territorio. Con una visione lungimirante e un impegno costante, Michele Traversa ha contribuito in maniera determinante alla valorizzazione di Catanzaro e della sua provincia, rendendoli protagonisti di un percorso di crescita fondato su cultura, turismo e rigenerazione urbana. Il suo operato, sempre orientato al bene comune, ha lasciato un’impronta concreta e duratura. Opere come il Parco della Biodiversità Mediterranea, il Museo MARCA e il MUSMI rappresentano oggi eccellenze del territorio e simboli di un’idea moderna di sviluppo sostenibile e attrattività turistica. Traversa ha saputo interpretare le potenzialità di Catanzaro, trasformandola in una città più aperta, dinamica e accogliente. Confcommercio Calabria Centrale – Catanzaro si stringe attorno alla famiglia Traversa e a tutta la comunità, ricordando con stima e gratitudine un uomo che ha saputo guardare lontano e che ha fatto della sua visione un patrimonio condiviso.

Il cordoglio Giusy Iemma Vicesindaca di Catanzaro, Presidente dell’assemblea regionale PD

La scomparsa di Michele Traversa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. Uomo delle istituzioni, politico appassionato e cittadino innamorato della sua terra, ha rappresentato un punto di riferimento solido e coerente nel panorama politico calabrese e nazionale. Con il suo impegno, la sua disponibilità e la sua capacità di dialogo, ha saputo affrontare sfide complesse e dare voce ai bisogni dei cittadini, sempre col garbo e la determinazione che lo contraddistinguevano.

Il suo nome resterà legato alla storia di questa città, che ha servito con dedizione e amore, contribuendo alla sua crescita e al suo prestigio.

Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di una figura che ha saputo coniugare passione politica e rispetto delle istituzioni, umanità e visione. Michele Traversa è stato un esempio di dedizione e coerenza, sempre pronto all’ascolto, sempre vicino alle persone.

La sua eredità politica e umana ci accompagnerà ancora a lungo.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che oggi piangono la sua perdita, va l’abbraccio commosso e solidale dell’intera comunità.

Il cordoglio del segretario del Psi Calabria Luigi Incarnato

“Michele Traversa amico e galantuomo”. Così il segretario del Psi Calabria Luigi Incarnato esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Traversa. “Piango un amico ed un galantuomo – prosegue il segretario Incarnato – Con Michele Traversa abbiamo sempre avuto rapporti di amicizia, cordialità e di grande collaborazione istituzionale. Michele rappresentava quella destra che noi socialisti abbiamo sempre rispettato e con la quale, pur da posizioni diverse, abbiamo sempre dialogato. Era un uomo che non conosceva muri e che era disponibile al confronto, umile e laborioso. Mancherà moltissimo alla Calabria “. “Ai familiari – conclude Luigi Incarnato – giungano la mia vicinanza e le mie sentite condoglianze”