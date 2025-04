Politiche giovanili e Servizio civile, incontro Abodi e assessori Commissione Conferenza Regioni introdotto dalla coordinatrice Capponi

Condividi

È dedicato ai giovani e alle politiche giovanili il secondo incontro tra il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e gli assessori della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Introdotto dalla coordinatrice di Commissione, e assessore della Regione Calabria alle Politiche sociali e giovanili e allo Sport, Caterina Capponi, l’incontro si è tenuto presso la sede della Conferenza delle Regioni e ha affrontato alcuni temi centrali per le politiche rivolte alle giovani generazioni con l’obiettivo di valorizzare le progettualità in corso e di armonizzare gli interventi.

Come evidenziato dal Ministro Abodi, lo spirito di collaborazione tra Governo, Regioni e Province autonome è condizione necessaria per perseguire l’obiettivo di investire bene le risorse pubbliche disponibili, nel rispetto dei ruoli, peraltro complementari, nonché per dimostrare l’efficacia di strumenti e progetti finalizzati a concorrere al raggiungimento di due obiettivi: orientare i giovani verso il mondo del lavoro e arginare il disagio giovanile in tutte le sue forme.

A questo proposito, le Regioni hanno sottolineato l’esigenza di veder crescere il Fondo destinato alle politiche giovanili, ponendo l’accento sulla necessità di valorizzare la quota destinata alle Regioni.

Il Servizio civile, il progetto Rete, Carta Giovani e Spazi civici rappresenteranno concrete opportunità di immediata collaborazione interistituzionale, per finalizzare al meglio le risorse finanziarie e arrivare anche alla misurazione dell’efficacia delle iniziative.

Sul fronte specifico del Servizio civile universale è stata ribadita l’importanza del Tavolo tecnico già istituito presso il Dipartimento per le politiche giovanili, quale sede per concordare le azioni di rilevanza nazionale. In tal senso è stato sottolineato il valore dell’Accordo quadro triennale, siglato nel dicembre 2024 e del coordinamento delle Regioni, le cui funzioni andrebbero rafforzate, anche attraverso la revisione del Dlgs 40/2017.

I lavori si sono conclusi con l’impegno a intensificare il confronto, con un prossimo incontro che si terrà a fine maggio.