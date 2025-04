Furgiuele (Lega): “Lamezia ai vertici del nuoto, l’Arvalia vola agli Assoluti FIN”

Condividi

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’Arvalia Nuoto Lamezia per il prestigioso traguardo raggiunto: la partecipazione, per la prima volta, ai Campionati Italiani Assoluti FIN con ben due atleti qualificati, Gianluca Pittelli e Gabriele Mascaro.

Questo risultato è motivo di grande orgoglio non solo per la società che da dieci anni anima con passione e competenza la piscina comunale “Salvatore Giudice”, ma per tutta Lamezia Terme, che oggi vede due suoi giovani talenti competere tra i migliori d’Italia.

Le straordinarie prestazioni di Gianluca e Gabriele, frutto di talento, sacrificio e duro allenamento, testimoniano l’eccellenza del lavoro svolto quotidianamente da tecnici, dirigenti e staff dell’Arvalia Nuoto. A loro, e a tutta la squadra, va il mio più sincero apprezzamento per l’impegno con cui promuovono i valori dello sport e contribuiscono a far crescere una generazione di atleti di cui andare fieri.

Con l’augurio di nuove, entusiasmanti conquiste: forza Arvalia, forza Lamezia!”

Così in una nota Domenico Furgiuele Deputato della Lega.