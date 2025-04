Inaugurata nuova sede Udicon a Riace

Condividi

Un altro importante tassello per consolidare ed ampliare la sua presenza sul territorio calabrese, ed in particolare in provincia di Reggio Calabria, è stato messo a punto da Udicon Regionale Calabria APS. E’ stata infatti inaugurata e resa operativa una nuova sede presso la cittadina di Riace in Via Nazionale.

“Inauguriamo un nuovo ufficio zonale per dare un segnale concreto della grande attenzione che Udicon Regionale Calabria APS dedica al territorio – dichiara il Presidente Regionale Nico Iamundo – siamo consapevoli delle difficoltà che alcune aree della nostra regione patiscono, dovute allo smantellamento di alcuni servizi essenziali. Per questo abbiamo scelto di rafforzare la nostra presenza sul lato ionico con l’apertura di questa nuova sede, con il solo fine di offrire uno strumento ancora più efficace ai cittadini-consumatori. I cittadini potranno richiede ad esempio il rilascio SPID o verificare i costi di una bolletta di energia rivolgendosi ai Responsabili Walter Pace e Angelica Montagnese”.

“L’interesse è far comprendere loro come Udicon si ponga come servizio di prossimità anche nella ricezione di segnalazioni su sanità, trasporti e enti locali”, conclude Iamundo