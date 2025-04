Lamezia, Lions Club, il 16 aprile incontro dal titolo “La bellezza come cura del sé”

Condividi

Il Lions Club Lamezia, nell’ambito delle Settimane dell’approfondimento, promuove l’incontro dal titolo “La bellezza come cura del sé”, in programma mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 17:30 presso il Salone del Seminario Vescovile di Lamezia Terme.

L’evento intende esplorare il concetto di bellezza non solo come elemento estetico, ma come strumento di benessere psicofisico e cura personale.

Interverranno illustri relatori:

• Dott. Davide Gambarotti, Presidente Lions Club Lamezia

• Dott.ssa Daniela Loiero, Odontoiatra e Medico Estetico

• Don Francesco Farina, Direttore Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

• Dott.ssa Caterina Ermio, Direttore U.O. Neurologia, Ospedale di Lamezia Terme

• Avv. Donatella Amicarelli, Tributarista e Cerimoniere Lions

A moderare il dibattito sarà la Dott.ssa Anna Moricca, Giudice Penale presso il Tribunale di Vibo Valentia.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Lamezia Terme, della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro, e della Delegazione Calabria dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, con la partecipazione di sponsor e importanti realtà del territorio.

L’incontro sarà un momento di confronto e riflessione, aperto alla cittadinanza, su come la cura della bellezza possa diventare un vero e proprio atto di amore verso se stessi.