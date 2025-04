Marcellinara, “L’asma dagli Egizi ad oggi: 5000 anni di diagnosi e terapia”, incontro con lo pneumologo Salvatore Lombardo

Condividi

La bellissima Sala della Cultura dedicata a Giovanni Paolo II di Marcellinara, nel catanzarese, ha ospitato un incontro con lo pneumologo Salvatore Lombardo – dirigente medico presso l’ospedale di Lamezia Terme, dove gestisce anche l’ambulatorio dedicato all’asma grave – nell’ambito dei «Seminari Itineranti», iniziativa che intende promuovere e divulgare in Calabria la cultura sull’asma. In particolare è stato presentato il volume, scritto dallo stesso medico “L’asma dagli Egizi ad oggi: 5000 anni di diagnosi e terapia”.

Il sindaco del bellissimo borgo, istmo dello Stivale, Vittorio Scerbo, ha introdotto il dialogo tra il giornalista Alessandro Cosentini e il dottore lodando l’iniziativa “Che – ha detto – siamo stati ben felici di inserire nel progetto promosso dal nostro comune dal titolo “Città che legge”, che tende a valorizzare autori e opere come questa che diano un valore aggiunto alla comunità. Siamo onorati – ha detto ancora il promo cittadino – di ospitare il dottor Lombardo, esempio positivo di una sanità calabrese che sta vivendo, senza dubbio, il suo momento storico più buio”.

Il dottor Lombardo, specialista in asma severo, ha risposto a una serie di quesiti posti dal suo interlocutore presentando l’operasotto i suoi vari aspetti. “Questo libro – ha sottolineato Lombardo – non è un trattato di medicina. O meglio la medicina non viene approcciata nel modo classico, ma in maniera snella e scorrevole, affrontando aspetti poco usuali come ad esempio l’aneddoticasull’asma. Nell’excursus fatto su cinquemila anni di storia, infatti, tanti sono gli episodi curiosi legati all’asma che coinvolgono, sorprendentemente perché pochissimi lo sanno, personaggi famosi del passato, ma anche del presente. Un esempio su tutti: alcunicampioni del nuoto”.

Si è entrati poi più nel cuore dei problemi legati all’asma, affrontando le tematiche più specifiche riguardanti la Calabria. “L’asma è una patologia ancora poco conosciuta e assolutamente sottostimata. Chi ne soffre, pur consapevole di avere un problema, spesso cronico, non si cura regolarmente o lo fa con il più classico dei fai da te. I numeri in Calabria sono impietosi. Circa un migliaio sono i pazienti in cura in tutta la regione con le nuove metodologie terapeutiche come i farmaci biologici che danno ottimi risultati poiché oltre il 50% di trattati va in remissione totale dalla patologia. Non è poco ed ecco perché incontri come quello di questa sera, sono fondamentali per far capire quanto sia importante considerare l’asma alla stregua del diabete, del colesterolo o di altre patologie e ci consentono di poter guardare con più fiducia al futuro nella nostra regione”.

Riguardo all’incontro di Marcellinara ha aggiunto: “Con le persone bisogna parlare, avere un confronto diretto, solo così si può instillare in loro la consapevolezza dell’importanza di certi percorsi diagnostici e terapeutici”.

Prima dello stimolante dibattito finale con il pubblico presente in sala, lo pneumologo ha ricordato, en passant, l’altra sua pubblicazione già edita sulla medicina africana e la prossima uscita editoriale di un altro interessantissimo volume sugli strumenti medici arcaici”