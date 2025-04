A Reggio Calabria la presentazione del libro di Don Francesco Cristofaro con Safiria Leccese e Lorenzo Festicini

Condividi

Reggio Calabria – Siamo nel vivo della settimana santa. Le comunità si preparano a celebrare i riti del triduo pasquale. Oggi pomeriggio, 15 Aprile alle ore 18:00 presso il Palazzo San Giorgio Piazza Italia nella sala consiliare “Pietro Battaglia”, si terrà un importante incontro. Sarà presentato l’ultimo libro di Don Francesco Cristofaro, sacerdote catanzarese, conduttore radio-televisivo, Luce sul mio cammino. Viaggio nella misericordia del Signore (BUR RIZZOLI). Modera i lavori il cav. Dott. Lorenzo Festicini, Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro.

Un libro che ci invita a porgere la mano agli altri, a fermarci un attimo e riflettere sulla nostra esistenza, e che ci regala alcune preziose pagine di preghiere e meditazione, perché possiamo scoprire la vera gioia attraverso il dialogo con il Padre. Una sera d’inverno piovosa e malinconica, don Francesco Cristofaro si ritrova ad aprire una vecchia scatola piena di fotografie. È il momento di prepararsi per l’ennesimo trasloco, e dunque di fermarsi a fare un bilancio della propria esperienza sacerdotale fino a oggi. Da qui prende il via l’autore per ripercorrere la strada, spesso accidentata, che lo ha portato a scegliere di consacrarsi al Signore e a confrontarsi con persone segnate dalla perdita, dal dolore e dalla malattia. Accompagnandoci attraverso aneddoti personali divertenti e teneri, esperienze indelebili e incontri illuminanti, don Francesco accosta la sua testimonianza a quella di uomini e donne come noi che nelle difficoltà hanno cercato la misericordia di Dio. E che solo lì hanno trovato sollievo. Sarà un pomeriggio a Reggio Calabria, quindi, di alto spessore spirituale che interesserà diverse presenze: la giornalista e conduttrice Mediaset Safiria Leccese, citata dall’autore nello stesso libro come cara amica. Presenti, inoltre, i piccoli fratelli e sorelle dell’Immacolata di Bagnara Calabra con cui Don Cristofaro è molto legato. A impreziosire la serata, il Meraviglioso coro Chorus Crhisti diretto da Maestro Antonino Ripepi. Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali del Dott. Filippo Quartuccio consigliere Città Metropolitana, delegato alla Cultura. Presente la libreria Paoline dí Reggio Calabria. Ingresso libero.