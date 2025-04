La mostra su “Le Madri Costituenti” arriva il 24 aprile a Lamezia Terme

Condividi

Organizzata da “Se non ora quando?”, AiparC Cosenza e AiparC Lamezia, con patrocinio della Casa Museo e Biblioteca Gullo, viene presentata in anteprima a Lamezia Terme.

Curata da Se non ora quando? Marzi in collaborazione con AIParC Cosenza, e AIParC Lamezia Terme, viene presentata in anteprima la mostra “Le Madri Costituenti”. La manifestazione si svolgerà presso il Laboratorio d’Arte di Rosella Cerra, ove l’8 marzo è stata inaugurata la mostra su “La Scelta di Adamo”con il patrocinio della Casa Museo Gullo. Nello stesso Laboratorio il 9 aprile è stato presentato il Calendario di Gioacchino da Fiore “Le azioni consapevoli dell’uomo” a cura di AIParC Cosenza e realizzato dalla socia Ada Giorno. Un sodalizio che continua ad essere molto efficace sui temi trattati e portati avanti.

L’evento a Lamezia Terme è organizzato da Se non ora quando?di Marzi, da AIParC Cosenza e AIParC Lamezia, ed è patrocinato anche questo dalla Casa Museo Gullo e dalla Biblioteca Gullo. Ricordiamo che Fausto Gullo fu uno dei Padri Costituenti, e che diede anche lui un sostanziale contributo alla stesura della nostra Carta Costituzionale.

I temi si incrociano sulla figura della Gran Madre, della Genesi, del Libero Arbitrio, della Liberazione. Un lungo percorso che è tracciato sulle orme della forza ri-generatrice delle Donne, capaci di fondare e ri-fondare un genere umano in cerca di “emancipazione”.

Sono 21 le “Madri Costituenti”. Quelle elette all’Assemblea Costituente italiana nel 1946 e che hanno partecipato e contribuito alla stesura della Costituzione. Il 2 giugno 1946 gli italiani sono chiamati a votare per il Referendum e scegliere tra Monarchia e Repubblica. Vengono eletti anche i rappresentanti all’Assemblea costituente. Su 556 deputati eletti le donne sono 21. Le comunistesono nove: Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minelli, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi, nove anche le democristiane: Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra e Vittoria Titomanlio, due le socialiste: Bianca Bianchi e Lina Merlin e una del Fronte dell’Uomo Qualunque Ottavia Penna.

La mostra fotografica sarà occasione per animare un dibattito che vedrà gli interventi di Antonella Bongarzone, direttrice della Biblioteca e Casa Museo Gullo, di Teresa Sacco di Se non ora quando? Marzi, Tania Frisone, Rosa Principe, Anna Maria Ventura e Ada Giorno di AIParC Cosenza, Dora Anna Roccadi AIParC Lamezia. Sarà introdotto da Rosella Cerra che ospita l’evento. È patrocinato dalla “Casa Museo Gullo” e dalla“Biblioteca Gullo”.

Nella medesima occasione verrà presentato il libro di Nella Matta “In cammino verso i diritti. Le Madri Costituenti”.

L’evento sarà accompagnato dalle canzoni di Amore e Lotta interpretati da Luigi Morello e Francesca Salerno.