La lametina Leila Brunone rappresenterà l’Italia al Campionato Ufficiale di Croazia del Massaggio e Terapia Manuale

Condividi

Lamezia Terme – La giovane e talentuosa massaggiatrice Leila Brunone, originaria di Lamezia Terme (CZ), parteciperà con orgoglio alla 1ª Edizione del Campionato Ufficiale di Croazia del Massaggio e Terapia Manuale ©®, che si terrà a Zagabria dal 9 all’11 maggio 2025.

Un evento di rilievo internazionale che riunirà i più grandi esperti del settore, il Campionato rappresenta un’occasione di crescita, confronto e valorizzazione delle competenze professionali nel campo del benessere e della terapia manuale. Per Leila, sarà l’opportunità di portare in alto non solo la sua professionalità, ma anche il nome della Calabria.

Non è la sua prima esperienza in ambito internazionale: Leila ha infatti già partecipato con grande successo alla 4ª Edizione del Campionato del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale, svoltosi a Lecce nell’ottobre del 2024, distinguendosi per tecnica, sensibilità e approccio olistico ed ottenendo il secondo posto nella categoria terapia manuale con il californiano terapeutico.

A testimonianza del suo valore, Leila è stata selezionata dallo staff organizzativo per entrare a far parte della Scuderia Ufficiale del Massaggio e Terapia Manuale ©®.

Un’iniziativa innovativa e senza precedenti, che rappresenta una vera e propria svolta epocale nella valorizzazione e nel riconoscimento delle professioni del massaggio e delle terapie manuali, a livello nazionale e internazionale.

Il progetto delle Scuderie nasce con l’obiettivo di creare una rete orizzontale e inclusiva, capace di unire professionisti di diversa formazione — estetiste, massaggiatori, massoterapeuti, massofisioterapisti, osteopati, fisioterapisti — sotto un unico simbolo comune: la bandiera della propria Nazione.

Specializzata presso l’accademia Diabasi, Leila vanta anche un’esperienza di rilievo come massaggiatrice sportiva in una squadra di Serie A e una di pallavolo di Serie B. Da anni guida con passione il centro “Allye Body Massage” in Viale Primo Maggio 68 a Lamezia Terme, un punto di riferimento per chi cerca percorsi di benessere completi (per info e prenotazioni: 334 284 6345 – social: Leila Brunone / Allye Body Massage).

Non solo terapia fisica: Leila è anche Reikista Master, e si occupa di accompagnare le persone in veri e propri percorsi di crescita personale e spirituale, prendendosi cura del corpo e della mente in un’ottica olistica.

Il suo motto, “Amati per amare”, è il principio ispiratore che guida ogni trattamento e ogni gesto: un invito a riconnettersi con se stessi attraverso il tocco, la cura e la consapevolezza.

“È con immenso orgoglio che ricevo il sostegno della mia Calabria – dichiara Leila – In questa meravigliosa esperienza internazionale, porterò con me lo spirito, la forza e il calore della mia terra. Darò il massimo per rappresentare al meglio la mia comunità e dimostrare quanto il nostro Sud possa offrire in termini di professionalità, passione e umanità.”

Con determinazione, dedizione e una profonda visione del benessere globale, Leila Brunone si prepara dunque a vivere questa nuova e importante sfida internazionale, pronta a dimostrare il valore delle sue mani e del suo cuore.