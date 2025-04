Successo del Polo Liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme ai Campionati regionali di Lingue e civiltà classiche

Condividi

Nuovo successo per il Polo Liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme, diretto dalla dott.ssa Susanna Mustari: gli studenti Giuseppe Brunetti VC Classico e Andrea Senese IV A Classico, dopo la selezione d’Istituto e la partecipazione alla Gara Regionale del 9 Aprile 2025, si sono classificati rispettivamente al primo e secondo posto nella Fase Regionale dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche XIII Edizione 2024-2025 nella Sezione di gara Civiltà greco-latina. Alla fase Regionale, che prevedeva tre diverse sezioni di gara di Lingua Latina, Lingua Greca e Civiltà latina o greco-latina, hanno partecipato numerosi Istituti di tutta la Calabria.

I due studenti classificati nelle prime posizioni della graduatoria della Sezione C di gara, parteciperanno alla Finale Nazionale che si svolgerà presso il Liceo Classico “B. Cairoli” di Vigevano (PV) l’8 maggio 2025.

La Competizione, giunta alla sua XIII Edizione, è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito, con la finalità di promuovere il potenziamento di conoscenze e competenze in ambito linguistico-letterario, storico, filosofico, scientifico, antropologico, artistico-archeologico relative alle civiltà e culture del mondo antico nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado.

I Campionati di Lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, prevedono tre fasi: Gara di Istituto, Gara Regionale, Gara Nazionale, nelle prime due fasi i nostri studenti si sono distinti e hanno conquistato il prestigioso podio della fase regionale e ora sono pronti per affrontare la fase nazionale.

Grande soddisfazione per questo importante successo, ha espresso la dirigente, alla comunicazione della notizia da parte della docente referente prof.ssa Marzia Folino.

Questo straordinario risultato non solo celebra le loro eccezionali capacità linguistiche e culturali, ma rappresenta anche un importante riconoscimento per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato nel corso della preparazione. Giuseppe ed Andrea hanno affrontato con determinazione e passione le sfide proposte, dimostrando una preparazione impeccabile e una profonda comprensione delle tematiche trattate.

La loro vittoria è il risultato di un lavoro di squadra, che ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, che li hanno guidati e supportati in questo percorso. Questo successo è un esempio luminoso di come la passione per la cultura e l’impegno possano portare a risultati straordinari.

Congratulazioni agli studenti per questo meritatissimo riconoscimento! Siamo certi che continueranno a brillare anche nella fase finale della competizione e che porteranno avanti con orgoglio il nome della scuola e dell’intera regione.