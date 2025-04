Un'esperienza di gusto e salute: Oncomed e Maccaroni Chef Academy insieme in... cucina

Condividi

Nei giorni scorsi, la Maccaroni Chef Academy ha aperto le sue porte per un laboratorio di pizzeria molto speciale, rivolto alle volontarie e ai membri dell’Associazione Oncomed. L’evento, coordinato dal maestro pizzaiolo Francesco Ricca, ha visto una partecipazione entusiasta, creando un’atmosfera di condivisione e apprendimento.

Durante il laboratorio, Ricca ha illustrato l’importanza di conoscere le diverse farine utilizzate nella preparazione della pizza, spiegando le differenze tra farine 0, 00 e integrali partendo dal lievito madre. Ogni partecipante ha avuto l’opportunità di mettere le mani in pasta, utilizzando ingredienti scelti con cura, frutto di una ricerca approfondita sulla sana alimentazione e la Dieta Mediterranea.

Francesca Caruso, Presidente di Oncomed, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Ringrazio la Maccaroni Chef Academy, sempre attenta e sensibile verso i temi che Oncomed porta avanti. Sono soddisfatta del progetto, che non solo riscuote successo ed entusiasmo, ma pone anche le basi per un laboratorio di cucina creativa ed emozionale.”

L’importanza della sana e corretta alimentazione è emersa chiaramente durante l’evento. Non si è trattato solo di imparare a preparare la pizza, ma di comprendere il valore degli ingredienti e il loro impatto sul benessere. Le partecipanti hanno condiviso consigli e storie, creando un legame profondo attraverso l’amore per la cucina e il desiderio di vivere in salute.

“Ringrazio di cuore l’Associazione Oncomed per la loro presenza e il loro continuo impegno,” ha dichiarato Corrado Rossi, Manager e Fondatore della Maccaroni Chef Academy. “Siamo entusiasti di questo secondo appuntamento e crediamo fermamente che i laboratori di cucina possano rappresentare una vera e propria terapia per le donne che hanno affrontato problemi tumorali. La cucina non è solo un atto pratico, ma anche un momento di convivialità e rinascita.”

Questo laboratorio rappresenta così non solo un momento di formazione culinaria, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di una dieta equilibrata, che può contribuire a una vita migliore e più sana.

Concludendo la giornata, le partecipanti hanno portato a casa non solo una pizza deliziosa, ma anche un messaggio di speranza e resilienza.