Terrorismo: Occhiuto, grazie a forze dell’ordine calabresi, qualità ed eccellenza al servizio del Paese

“Un plauso alla Questura di Catanzaro, guidata da Giuseppe Linares, alla Procura del capoluogo della Regione, alla Digos di Catanzaro e di Cosenza, e a tutte le forze dell’ordine, che questa mattina hanno brillantemente concluso un’operazione antiterrorismo, arrestando in Calabria un pericoloso soggetto – di origine tunisina, ma da anni residente a Cosenza – affiliato all’Isis, che progettava un attentato nel nostro Paese.

Ancora una volta gli uomini dello Stato nel nostro territorio danno una straordinaria dimostrazione di qualità, eccellenza, spirito di collaborazione e capacità operative di primissimo ordine.

Tanto contro la criminalità organizzata, quanto per iniziative – come quella odierna – nate e portate a termine per garantire la sicurezza nazionale.

Grazie di cuore, a nome di tutti i calabresi, per il vostro costante impegno e per il grande lavoro che quotidianamente svolgete al servizio della comunità e del Paese”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.