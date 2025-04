“Dalla Veronica alla Città: il Volto della Speranza – gli Auguri Pasquali del Sindaco, avv. Paolo Mascaro”

Condividi

Care concittadine e cari concittadini,

in questa Pasqua, che per me è anche l’ultima da Sindaco della nostra amata Lamezia Terme, desidero condividere con ciascuno di voi un pensiero che nasce dal cuore e dalla gratitudine.

Pasqua è il mistero della vita che rinasce, della luce che squarcia il buio, del perdono che vince il male. È la festa della speranza e della libertà, quella vera: la libertà interiore, che non è assenza di vincoli, ma scelta d’amore.

Eppure, nel momento più tragico del Vangelo, il popolo, istigato dai sacerdoti e dai farisei, chiese la liberazione di Barabba e la condanna di Gesù. Una folla che, spinta dalla paura e dal potere, voltò le spalle alla verità. Anche oggi, nel nostro tempo, possiamo cadere nello stesso errore: scegliere ciò che è più comodo o più rumoroso, anziché ciò che è giusto.

Vi auguro che Lamezia possa sempre più scegliere la strada del coraggio, della responsabilità e della libertà autentica.

Tra le immagini più intense della Passione c’è quella della “Veronica”, che con un gesto silenzioso e rivoluzionario asciuga il volto di Cristo. Non lo evita, non fugge, non giudica. Lo guarda e lo riconosce.

Quel volto, impresso nel lino, è l’umanità di Dio che si affida all’umanità dell’uomo.

Vi auguro allora di essere, ciascuno a modo suo, come Veronica: capaci di vedere il volto dell’altro e di non aver paura di toccarlo con misericordia.

In un tempo in cui il mondo è attraversato da guerre drammatiche e da conflitti interiori che lacerano le coscienze, invito ciascuno di noi a mettere fine alla guerra che si combatte anche dentro i nostri cuori, per rinascere a una vita nuova. Solo così potremo far rinascere l’intera città.

Un pensiero colmo di affetto va ai bambini, custodi dell’innocenza e della speranza, e ai malati, custodi della forza silenziosa che ogni giorno ci insegna la dignità del vivere anche nella sofferenza.

Auguro a tutti voi una Pasqua di luce, di fraternità, di umanità condivisa. Una Pasqua che ci renda migliori e ci renda popolo portatore di pace e libertà, unito nella dignità, nella memoria, e nella visione del futuro.

“E il sudario che avvolgeva il suo volto fu il primo annuncio della resurrezione: perché chi ama, riconosce il volto anche tra le lacrime.”

Paolo Mascaro

Sindaco di Lamezia Terme