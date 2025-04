“Protagonisti sempre”: ai nastri di partenza il nuovo progetto di FISH Calabria

Condividi

FISH Calabria, l’Associazione Prader Willi, l’Associazione Il Girasole e l’Associazione La Spiga riprendono il lavoro di formazione e informazione nel settore delle associazioni delle persone con disabilità. Il nuovo progetto dal titolo Protagonisti sempre rientra nei programmi di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, aps e fondazioni del terzo settore ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore fondi adp 2022 -2024.

Nello specifico, il progetto elaborato dall’ente capofila FISH Calabria e i partner ha una durata di dieci mesi e mira a ridurre le ineguaglianze e ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

In linea con lo slogan che caratterizza l’operato di FISH Calabria e dei partener “Nulla su di Noi senza di Noi”, nel presentare e poi attuare questo nuovo progetto l’associazione si pone come obiettivo primario l’avvio di una campagna informativa rivolta alle persone con disabilità sull’utilizzo degli ausili per l’autonomia: il fine è quello di incentivare l’autonomia individuale delle persone con disabilità tramite l’utilizzo della domotica e di dispositivi ausiliari che consentano la mobilità, l’accessibilità agli strumenti informatici, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la riduzione dei bisogni di assistenza nella quotidianità.

Un altro punto sul quale si sofferma FISH Calabria con questo nuovo intervento è il sostegno alle persone con disabilità che per motivi di salute sono emigrate nelle altre regioni d’Italia: queste persone, a causa di motivi esterni alle proprie scelte personali e spesso legati alla politica nazionale o regionale, hanno dovuto far rientro in Calabria perdendo l’accesso ai supporti idonei a sostenerli; l’intento di FISH Calabria e dei partner è quello di sostenere queste persone in modo che possano trovare anche in Calabria una collocazione idonea ai loro bisogni.

Infine continua anche con Protagonisti sempre il percorso formativo che FISH Calabria aveva avviato col precedente progetto Inform@bility: si tratterà di diffondere delle pillole di autoformazione destinate alle persone con disabilità e i loro familiari, gli assistenti sociali, operatori e ambiti comunali e ASP al fine di aumentare le competenze finalizzate alla realizzazione dei nuovi progetti di vita. Contestualmente proseguirà il lavoro di raccolta e diffusione dei bandi e delle risorse destinate alle persone con disabilità della Calabria.

Alla FISH Calabria e ai partner fremono i motori per l’inizio del nuovo progetto, la sensazione è che l’intero settore senta il bisogno di maggiore attenzione e informazione e le organizzazioni coordinate da Nunzia Coppedé presidente di FISH Calabria sono pronte a mettersi in prima linea accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.