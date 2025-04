Lamezia, la Paradiso Group apre le porte ai nuovi brand Omoda e Jaecoo

Condividi

Grande novità alla Paradiso Group a Lamezia Terme con l’inaugurazione, nella storica sede di contrada Rotoli, del nuovo show room dedicato ai due nuovi brand, Omoda e Jaecoo, che nelle vetture sintetizzano qualità, modernità e tecnologia.

Entrambi i marchi fanno parte del gruppo Chery: fondato nel 1997, è il primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo. Se negli anni ‘90 la Cina era la meta dei grandi marchi occidentali, oggi invece sono proprio i gruppi cinesi a guidare l’espansione globale.

Il ceo della Paradiso Group, Fernando Paradiso, ha deciso di ingrandire la “sua famiglia” con questi due nuovi brand che con lo sguardo proiettato verso il futuro guardano alle nuove generazioni. Omoda ideata per giovani dinamici e ispirata a stile, tecnologia, sostenibilità, con un design audace e tecnologie d’avanguardia punta a rivoluzionare la quotidianità, offrendo un’esperienza di vita moderna. Jaecoo sintetizza potenza e robustezza con design elegante e contemporaneo.

Non una semplice inaugurazione, ma una esperienza tutta da vivere grazie alla partnership con il Riva Restaurant Lounge Bar che con lo showcooking live ha letteralmente sedotto i presenti con dei gustosi piatti preparati dalla chef Francesca Mannis, e con la musica dal vivo ha creato un’atmosfera coinvolgente e dinamica. E poi le ballerine della “Virtù Entertainment” che, in mezzo alle auto protagoniste indiscusse dell’evento, si sono esibite in show coreografici a tema robot.

E per restare in tema robot, altro protagonista della serata è stato il Robot Dog di Omoda che ha anche “ballato” a ritmo di sax, allietando gli ospiti con movimenti curiosi e saluti con la “zampetta”.

Musica, cibo e allegria dunque, per gli ospiti della Paradiso Group, che hanno potuto toccare con mano le auto Jaecoo 7 superhibrid e la Omoda 5, con un eccellente rapporto qualità-prezzo che permette di offrire una autovettura premium ad un pubblico più ampio; e siamo certi che in tanti nei prossimi giorni prenoteranno un test drive per mettersi alla guida di queste auto davvero straordinarie.

“Questa sera siamo qui – ci spiega Fernando Paradiso – perché noi cerchiamo di proiettarci al futuro: questi due marchi, Omoda e Jaecoo, sono legati alla guida autonoma, e sono cinesi. I nostri costruttori sono andati in Cina sperando di conquistarla ma invece loro hanno conquistato la tecnologia e ora stanno ribaltando la situazione. Chi pensa di vivere l’automotive senza i cinesi secondo me non vede oltre”. “Qualcuno pensa che le auto cinesi svalutino la propria azienda, io invece la penso esattamente al contrario. La volontà di sperimentare il nuovo mi caratterizza, e finora i fatti mi hanno dato ragione”.

“Io – aggiunge il Ceo – rispetto e condivido le mie squadre e il ruolo che ogni mia concessionaria assorbe, è nel mio stile creare un gruppo di lavoro autonomo, quindi non si mischia un marchio con l’altro. Una mia nuova figliola insomma”.

Un target diverso all’inaugurazione dei nuovi brand poiché – evidenzia – le persone che oggi ho invitato sono eterogenee, persone che non hanno niente a che vedere con gli altri marchi, una popolazione nuova insomma, che vuole darmi una chance in più per poterli assistere. La nostra è un’azienda che assiste e poi vende. Vogliamo dare tranquillità e serenità ai nostri clienti sulla certezza non c’è un problema di post vendita, c’è soltanto il problema di sceglierci. Noi abbiamo un brand che è la Paradiso Group, e lo vogliamo pubblicizzare in tutta la Calabria perché vogliamo volare via etere, non vogliamo andare a fare zone di conquista, vogliamo rimanere nella nostra struttura e servire tutta la Calabria”.

“Anche se prometto di accompagnare i nostri clienti nel futuro – aggiunge Paradiso – ritengo che il presente sia quello da vivere e oggi questi due nuovi marchi mi aprono le porte su un nuovo modo di vedere, su un nuovo modo di essere competitivi in altri campi, in altri settori”

“Il nome Omoda – spiega – è stato scelto perché lo hanno legato all’ossigeno che per tutti noi è essenziale, e moda, cioè vogliono essere attuali. Io condivido molto questa cosa. Voglio aggiungere che sono stato invitato da Valentino Pileggi, che sta difendendo la Lira, vuole proporre e creare nell’ambito di Lamezia la riqualificazione di certi ambienti e nello stesso tempo vuole che certi valori riemergano; quale migliore momento quando si parla di guerra, femminicidi, omicidi, attentati. La Paradiso Group condivide certi valori e sostiene chi cerca di farli riemergere”.

E infine un ricordo a suo padre Tranquillo, fondatore dell’azienda dal quale ha ereditato la passione per le auto e il genio imprenditoriale: “Questa è una serata particolare, arriva il giorno dopo il primo anniversario della morte di mio padre, mi auguro che da lassù ci guardi e che sia molto contento di quello che sto facendo”.

Presenti all’inaugurazione anche Giuseppe Graziuso, Network Developer & FleetDirector Omoda&Jaecoo Italia e Dario Pirozzi Business Development Manager Omoda&Jaecoo Italia.

“È per me un orgoglio essere qui stasera – afferma Graziuso – perché prima di parlare di tecnologia siamo fatti di persone, e avere Paradiso che è un gruppo che è riconosciuto per l ‘eccellenza, perché ha dei marchi premium, perché questo imprenditore fa tendenza in Calabria, ecco per noi questa é una grande soddisfazione avere un gruppo di questo tipo. Alle spalle di Omoda e Jaecoo c’è il gruppo Chery che ha prodotto 2milioni e seicentomila vetture nel 2024, per darvi un’idea produciamo più macchine di renault, è il primo gruppo cinese in termini di esportazione; il nostro claim è “In Europe for Europe”, cioè non è solo vendere vetture ma avere un network di qualità, avere dei prodotti tecnologici (considerate che il 93% di Omoda e Jaecoo sono fatte da robot), c’è all’interno una tecnologia che nessun marchio europeo può vantare. Il direttore di Quattroruote ha detto che se Jaecoo avesse la stella davanti costerebbe più di 90mila euro.

Omoda è un marchio giovanile e rappresenta la tecnologia e la modernità, Jaecoo invece è un marchio più elegante, per il business. Venite venerdì e sabato per tutto il mese a testare queste auto”.

Dello stesso avviso Dario Pirozzi il quale ha ricordato ai presenti che Omoda e Jaecoo entrano nel mercato italiano con le motorizzazioni che gli italiani volevano: “siamo arrivati con il motore benzina, abbiamo la motorizzazione elettrica, abbiamo l’ibrido e abbiamo soprattutto una vasta rete di assistenza con tutti i ricambi già in Italia. Dal punto di vista after sales non c’è nulla da temere, possiamo tranquillamente provare queste vetture e fare un’esperienza a tutto tondo”.

Non resta dunque che recarsi allo show-room di contrada Rotoli a Lamezia Terme per immergersi in una nuova avventura di stile e performance unite all’eleganza e alla tecnologia. Parola di Omoda&Jaecoo.

publiredazionale