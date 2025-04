Il cordoglio di Mario Murone per la scomparsa di Papa Francesco

Condividi

“Con profonda commozione e immenso dolore accolgo la notizia della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il mondo perde oggi una guida spirituale straordinaria, un uomo di immensa umiltà, coraggio e visione. Il suo pontificato ha segnato la storia per l’incessante impegno verso gli ultimi, per la forza della sua parola e per l’invito costante al dialogo, alla pace e alla fraternità tra i popoli.

Mi unisco al cordoglio della Chiesa Cattolica, della Curia Vescovile di Lamezia Terme e di milioni di fedeli nel mondo. Che il suo esempio continui a ispirarci nel costruire una società più giusta, solidale e umana.”

Così in una nota Mario Murone, candidato al sindaco del Comune di Lamezia.