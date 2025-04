Morte Papa Francesco, il cordoglio di Gianpaolo Bevilacqua, candidato a sindaco

Condividi

In un gesto di sincero rispetto e riconoscimento, Gianpaolo Bevilacqua, candidato a sindaco della città di Lamezia Terme, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Papa Francesco, guida spirituale di milioni di fedeli.

Attraverso una dichiarazione ufficiale, Bevilacqua ha sottolineato come la scomparsa di Papa Francesco rappresenti una perdita non solo per la Chiesa cattolica, ma per l’intera umanità. “Papa Francesco ha incarnato i valori di misericordia, compassione e giustizia, lasciando un’eredità di pace e speranza che continuerà a ispirare generazioni future”, ha affermato il candidato.

Ha dato voce agli ultimi, ai dimenticati, ha lavorato per un mondo di pace, ha spiazzato i potenti della Terra con la semplicità e «ha innalzato gli umili», ha consolato le sofferenze della gente con parole d’amore e gesti concreti.

Il pontificato di Papa Francesco ha rappresentato un riferimento costante, non soltanto per i cattolici, resta un grande insegnamento che deve essere da monito per quanti hanno a cuore una pace reale. La sua testimonianza di fede, l’attenzione ai deboli e alla fratellanza sociale, l’impegno per la cura della casa comunque, fanno di Papa Francesco un riferimento che non avrà mai fine”.

«Faccio appello a tutti quanti nel mondo hanno responsabilità politiche a non cedere alla logica della paura che chiude, ma a usare le risorse a disposizione per aiutare i bisognosi, combattere la fame e favorire iniziative che promuovano lo sviluppo. Sono queste le “armi” della pace: quelle che costruiscono il futuro, invece di seminare morte». (Papa Francesco)