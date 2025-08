Giornata della Solidarietà sul lungomare di Lamezia: premiato Igor Colombo, omaggio a Emanuela Loi

Condividi

Si è svolta ieri presso il lungomare Falcone Borsellino a Lamezia Terme, la Giornata della Solidarietà, evento organizzato da Caterina Nero, Presidente dell’Associazione Per Te.

Durante la manifestazione è stata regalata una targa allo scrittore Igor Colombo per la generosità dimostrata verso l’Associazione che tutela le donne vittime di violenza.

“Abbiamo inoltre voluto ricordare anche Emanuela Loi – si legge nella nota – che il 19 luglio 1992, in via D’Amelio, perse la vita insieme al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta. Aveva solo 24 anni, ma portava con sé una forza che sfidava il silenzio e l’omertà. Fu la prima donna poliziotto a cadere in servizio, Emanuela non è solo una vittima della mafia: è un simbolo di dedizione, giustizia e amore per il proprio Paese. Ieri, ricordarla ha significato per noi dell’Associazione Per te, ancora una volta scegliere da che parte stare. Ha significato credere che la legalità non sia un concetto astratto, ma un impegno quotidiano. Significa onorare chi ha dato tutto, affinché noi potessimo vivere in una società più libera. Che il suo nome continui a risuonare, non solo nelle cerimonie, ma nei cuori di chi non smette di credere nella forza della verità. A Emanuela sono state intitolate scuole, piazze e strade in tutta Italia, da Roma a Palermo, da Milano a Cagliari e nell’anfiteatro a lei dedicato abbiamo deposto un faccio di fiori e il cappello della divisa di poliziotta”.

La serata è stata allietata dalla musica etnica dei ragazzi della Malgrado Tutto di Raffaello Conte. Un ringraziamento particolare va a Domenico Medici, Luciano Conforti e Iolanda Sorrenti che affiancano la Presidente Nero rendendo possibile ogni evento ed attività dell’Associazione Per te.