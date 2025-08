Lamezia, Commissioni a lavoro per apertura della Curva Nord del G. D’Ippolito

Condividi

Lamezia Terme – “La Curva Nord dello stadio Guido D’Ippolito rappresenta uno dei paradossi infrastrutturali più emblematici della nostra città: un’opera completata e collaudata nel 2010, mai resa fruibile.

Dopo quindici anni di totale inutilizzo, oggi stiamo lavorando in modo concreto e responsabile per la sua definitiva apertura. Siamo pronti ad effettuare i lavori necessari richiesti dalla Commissione di Vigilanza, siamo in attesa del parere della Questura di Catanzaro”. A dichiararlo sono il consigliere comunale Mimmo Gianturco, Presidente della V^ Commissione Consiliare Permanente Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio e Gabriella De Sensi Assessore con delega alle Opere Pubbliche.

“Stiamo promuovendo e guidando un percorso istituzionale serio e condiviso, che si inserisce pienamente nella visione di governo portata avanti da questa amministrazione comunale: sbloccare ciò che per troppo tempo è rimasto fermo e trasformare le opere incompiute in opportunità reali per la città” – evidenziano.

“Lo scorso 31 luglio si è svolta la riunione della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, che ha individuato in modo puntuale gli interventi tecnici necessari a garantire l’agibilità del settore. A seguito di ciò, abbiamo effettuato un sopralluogo istituzionale il 5 agosto alla presenza anche della Commissione Consiliare Sport e dell’assessore Salvatore Pirelli nonché del tecnico esterno incaricato Ing. Nicola Mazzocca, con la prosecuzione di un prezioso confronto nella seduta di commissione odierna arricchita dalla presenza anche dei tecnici comunali” – sottolineano.

“Si tratta di un lavoro di squadra, svolto in piena sinergia fra Commissioni Consiliari, assessorati competenti e gli uffici tecnici comunali che dimostra quanto la programmazione, se ben costruita, possa produrre risultati concreti anche su vicende apparentemente cristallizzate nel tempo – aggiungono – Tuttavia, prima di avviare materialmente i lavori, sarà necessario acquisire il parere della Questura di Catanzaro sul progetto predisposto dal Comune. Solo a seguito di tale autorizzazione si potrà riconvocare la Commissione di Vigilanza e far partire l’intervento, che è stato già definito nei suoi contenuti compatibili con il quadro tecnico rilevato”.

“L’apertura della Curva Nord – concludono – non è soltanto un atto dovuto alla città e alla comunità sportiva, ma è la dimostrazione che questa amministrazione intende affrontare le criticità storiche del territorio con pragmatismo e visione. Un’opera pubblica ha valore solo se è utile, accessibile e messa a servizio della collettività. Ed è proprio questo il senso dell’azione politica che stiamo portando avanti.”