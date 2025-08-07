Lamezia, presentato a Palazzo Greco Stella il nuovo Gin HERA

Successo a Palazzo Greco Stella per la presentazione del nuovo Gin Hera. Realizzato da MEDITERRANEA DISTILLERIA nel cuore della Calabria ionica, dove sole, vento e mare si fondono per dare vita a un gin artigianale autentico e raffinato.
Nel magico Palazzo Greco Stella, nel cuore del centro di Lamezia, si è tenuto il Party degli Dei dedicato al Gin Hera che con il brand rende omaggio a Hera Lacinia, il mitico tempio di Capocolonna dedicato alla dea greca e simbolo della Calabria Magno Greca.
Ogni goccia di Gin Hera è un viaggio sensoriale attraverso botaniche selezionate con cura, distillate in alambicco di rame per esprimere tutta l’intensità del nostro territorio.
Un London Dry Gin autentico, profondo, elegante.
Un distillato che racchiude l’anima mediterranea, tra tradizione e innovazione.