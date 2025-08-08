West Nile, due ricoveri a Catanzaro: pazienti in condizioni gravi ma stabili

Condividi

CATANZARO – Due casi di infezione da virus West Nile sono stati segnalati all’Ufficio igiene pubblica dell’Asp di Catanzaro. Si tratta di una donna di 89 anni e di un uomo di 57, entrambi residenti a Chiaravalle (CZ), ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria.

I due pazienti sono arrivati nei giorni scorsi in ospedale con febbre alta e sintomi di encefalite, in condizioni critiche. Le loro condizioni sono ora stabili, ma i medici li considerano ancora fuori pericolo solo parzialmente.

L’Asp di Catanzaro ha avviato un’indagine epidemiologica e, nei prossimi giorni, procederà a interventi di bonifica ambientale nel comune di Guardavalle. Secondo quanto appreso, la donna vive in un’area rurale, mentre l’uomo lavora come commerciante ortofrutticolo.

La situazione è sotto controllo e viene gestita in stretta collaborazione con l’Asp, così come dichiarato dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Simona Carbone, annunciando anche il potenziamento dei reparti di Malattie infettive come misura preventiva per fronteggiare eventuali nuovi casi.