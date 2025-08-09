Lamezia, Mascaro: “San Pietro Lametino riparte con un parco per tutta la comunità”

Condividi

“L’approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione urbana dell’area di San Pietro Lametino segna il compimento di un percorso amministrativo e tecnico che supera i confini del quartiere e si proietta verso l’intera città e il comprensorio.

Il progetto, frutto di numerosi incontri e momenti di confronto con i cittadini di diversi quartieri, associazioni e realtà locali, nasce dall’ascolto attento delle istanze, delle esigenze e delle legittime aspettative della comunità, per dare forma a una nuova realtà condivisa e partecipata. Questo dialogo ha rappresentato un elemento fondamentale per costruire un intervento realmente radicato nel territorio e nella società.

Un intervento che si colloca con forza nella strategia di contrasto al degrado urbano, con una visione di rigenerazione capace di generare ricadute sociali, culturali ed economiche durature.

Grazie a un investimento di 7,8 milioni di euro, finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PNRR – M5C2I2.3 PINQuA), l’area diventerà un parco urbano multifunzionale, in grado di coniugare recupero architettonico, valorizzazione del patrimonio storico e innovazione sostenibile. Il progetto, infatti, integra spazi verdi qualificati e fruibili, con un giardino di frutti antichi e un padiglione didattico che consentiranno alle scuole e alle famiglie di riscoprire il legame autentico con la terra e i suoi cicli naturali.

Attorno a questa anima educativa si svilupperanno aree ludiche e sportive aperte a tutte le fasce d’età, comprendendo attrezzature all’aperto, impianti rinnovati per discipline diverse e spazi dedicati alla socialità. L’intervento prevede inoltre zone di sosta e intrattenimento, ombreggiature naturali e servizi di supporto, per rendere l’area un luogo di incontro, benessere e inclusione.

Questa riqualificazione non si limita a restituire decoro e funzionalità a uno spazio, ma lo trasforma in un vero e proprio polo attrattivo, destinato a divenire meta per eventi, attività educative e iniziative sportive, in grado di richiamare visitatori anche a livello regionale.

Il progetto unisce recupero architettonico, valorizzazione del patrimonio storico e innovazione sostenibile, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza, vivibilità e coesione sociale. Quattro le funzioni principali che caratterizzeranno il nuovo parco urbano:

Giardino di frutti antichi, con padiglione didattico e blocco di servizi per attività educative, destinato alle scuole e ai bambini, per far riscoprire i frutti della nostra terra direttamente dagli alberi, in un percorso didattico e sensoriale;

Aree giochi e fitness all’aperto, suddivise per fasce d’età: spazi ludici per i più piccoli, attrezzature sportive per i giovani e area benessere per adulti;

Impianti sportivi riqualificati, tra cui il campo da calcio, un campo da pallavolo, uno polifunzionale, un campo da beach volley e il campo da bocce, con zone ombreggiate per picnic, aree di intrattenimento e un bar-chiosco;

Spazi di aggregazione e socialità, pensati per eventi, attività ricreative e momenti di incontro, aperti a tutta la comunità.

Perché la riqualificazione di San Pietro Lametino non è solo un intervento edilizio: è un investimento di identità, memoria e futuro, pensato per restituire valore, bellezza e funzionalità a uno spazio comune, rafforzando il senso di appartenenza e la qualità della vita dell’intera comunità.

Si tratta di un traguardo che testimonia come le opere strategiche nascano da una visione di lungo periodo, capace di integrare competenze tecniche, pianificazione attenta e obiettivi chiari, e di tradursi in processi solidi e trasparenti. Ora si apre la fase della realizzazione: un impegno che richiederà la stessa cura e coerenza con cui il progetto è stato ideato, affinché finalità e benefici attesi siano pienamente raggiunti.

Giorno dopo giorno, pertanto, la Città si trasforma grazie alla straordinaria capacità dell’amministrazione Mascaro di intercettare centinaia di milioni di euro a fondo perduto distribuiti in ogni settore: tutela idrogeologica, asili, scuole, piazze, rigenerazione urbana, beni confiscati, stadi e strutture sportive, riqualificazione dell’abitare, piste ciclabili, teatri, edifici comunali, castello, centri storici, periferie ed altro”.

Così in una nota Avv. Paolo Mascaro, ex sindaco di Lamezia Terme.