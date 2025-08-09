Lamezia, “Stelle cadenti sì – rifiuti a terra no!”, per la notte di San Lorenzo quattro postazioni di raccolta sul lungomare

Condividi

In occasione della Notte di San Lorenzo, una delle serate più attese e frequentate dell’estate, il Comune di Lamezia Terme – Assessorato all’Ambiente e Sicurezza Ambientale, guidato dall’Assessore Antonietta D’Amico in rappresentanza dell’Amministrazione Murone, e Lamezia Multiservizi confermano il loro impegno congiunto per la tutela delle nostre spiagge e la riduzione dell’abbandono dei rifiuti.

In piena sinergia tra Assessorato e Multiservizi, saranno allestite quattro postazioni di raccolta differenziata in punti strategici del litorale:

• Lido Marinella – lato Gizzeria

• Lato Guardia di Finanza

• Fine lungomare Cafarone

• Località Ginepri

Ogni postazione sarà dotata di contenitori per organico, plastica, vetro e indifferenziato, per consentire a tutti di conferire correttamente i rifiuti.

Si richiede la massima collaborazione da parte di cittadini e visitatori, per vivere la magia della Notte dei Desideri senza trasformarla nell’alba dei rifiuti. Le postazioni verranno rimosse il giorno successivo.

Questa iniziativa, frutto di una collaborazione costante e concreta tra Assessorato e Lamezia Multiservizi, rappresenta un passo importante per un’estate all’insegna del rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Rispetta l’ambiente e cura la tua città.