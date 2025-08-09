HapuEditore

Lamezia, “Stelle cadenti sì – rifiuti a terra no!”, per la notte di San Lorenzo quattro postazioni di raccolta sul lungomare
09 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
In occasione della Notte di San Lorenzo, una delle serate più attese e frequentate dell’estate, il Comune di Lamezia Terme – Assessorato all’Ambiente e Sicurezza Ambientale, guidato dall’Assessore Antonietta D’Amico in rappresentanza dell’Amministrazione Murone, e Lamezia Multiservizi confermano il loro impegno congiunto per la tutela delle nostre spiagge e la riduzione dell’abbandono dei rifiuti.

In piena sinergia tra Assessorato e Multiservizi, saranno allestite quattro postazioni di raccolta differenziata in punti strategici del litorale:
• Lido Marinella – lato Gizzeria
• Lato Guardia di Finanza
• Fine lungomare Cafarone
• Località Ginepri

Ogni postazione sarà dotata di contenitori per organico, plastica, vetro e indifferenziato, per consentire a tutti di conferire correttamente i rifiuti.

Si richiede la massima collaborazione da parte di cittadini e visitatori, per vivere la magia della Notte dei Desideri senza trasformarla nell’alba dei rifiuti. Le postazioni verranno rimosse il giorno successivo.

Questa iniziativa, frutto di una collaborazione costante e concreta tra Assessorato e Lamezia Multiservizi, rappresenta un passo importante per un’estate all’insegna del rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Rispetta l’ambiente e cura la tua città.


