Squad Rebel Urban Art, a Falerna un murales su San Francesco di Paola: “Il miracolo prende vita”

Condividi

FALERNA – Un murales che raffigura il miracolo dello stretto di Messina. Arte e passione per trasformare in soli 4 giorni oltre 600 mq di cavalcavia: da passaggio anonimo e cupo, oggi esplode di luce, colori e fede.

“Un lavoro enorme – scrivono gli artisti sulla loro pagina Facebook “Squad Rebels Urban Art – affrontato con volontà e cuore, per far rivivere il Miracolo dello Stretto di San Francesco di Paola.

Nella nostra reinterpretazione – evidenziano – il Santo attraversa il mare sul suo mantello, guidato dalla fede. Sul bastone, lo stemma dorato con la scritta “Charitas” ricorda la virtù più grande che ci sia stata donata: la Carità. È attraverso di essa che nascono i prodigi.

Ogni pennellata racconta una storia, ogni colore è un inno alla nostra terra e alla nostra tradizione.

Grazie a tutti i falernesi per il calore, l’accoglienza e il sostegno costante.

Un enorme grazie – concludono – va ad Adriano Motta e all’azienda EnergieRinnovabili AM per aver creduto e sponsorizzato l’intera riqualifica del sottopassaggio di Falerna”.