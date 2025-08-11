HapuEditore

Il 20 agosto la prima corsa del Treno degli Dei, partenze anche da Lamezia
Attualità

Il 20 agosto la prima corsa del Treno degli Dei, partenze anche da Lamezia

11 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Manca poco, il 20 agosto la prima corsa del Treno Storico di Fondazione FS Italiane che vi porterà alla scoperta dei borghi più belli della Costa degli Dei e della Costa Viola , finendo la sua corsa a Reggio Calabria.

Tanti gli itinerari da scegliere:
l’Itinerario del Tartufo con le visite guidate a Pizzo e la degustazione.

Tropea città gia’ Borgo dei Borghi.
Bagnara con la ormai famosa Minicrociera serale con degustazioni a bordo
Scilla con la visita guidata serale del Castello Ruffo e del borgo di Chianalea
Reggio Calabria con la visita ai celebri Bronzi di Riace o al Bunker sotterraneo della Stazione Centrale

A bordo tanto divertimento con la musica folk ed a Bagnara GRANDE SORPRESA con la tradizionale rievocazione storica e degustazioni

Lascia la tua auto a casa e goditi in sicurezza una serata nei borghi più belli del tirreno Calabrese

Partenze da Paola – Amantea – Lamezia Terme C.le – Pizzo – Vibo Marina – Tropea
ma anche da Rosarno per chi proviene dalla Jonica reggina.

Possibilità anche di partecipare da Reggio – Scilla e Bagnara usufruendo del Tropea Line per raggiungere Tropea e della tariffa speciale solo andata per scendere in treno storico

Per informazioni e per prenotare: www.trenodeglidei.it
371.6911499 per Assistenza


Condividi