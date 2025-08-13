Falerna, cinghiali, un problema sotto gli occhi di tutti, “Orizzonte in Comune” chiede risposte immediate

Condividi

Il gruppo territoriale Orizzonte in Comune, composto da cittadini di Falerna, interviene con decisione su una questione che non può più essere ignorata: la presenza sempre più massiccia e pericolosa di cinghiali sul territorio comunale.

La situazione – sottolinea il gruppo – è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi anni, numerosi branchi di cinghiali sono stati avvistati dai cittadini, fotografati e filmati, con immagini e video che hanno fatto il giro del web e dei social locali. Intere famiglie di animali selvatici si aggirano liberamente, talvolta anche in pieno centro abitato, e le prove di questa realtà sono visibili a chiunque voglia guardare.

I cinghiali sono stati segnalati persino nella zona del lungomare, ma la presenza più massiccia si registra all’interno di Falerna, dove interi branchi si muovono indisturbati, spesso a ridosso delle abitazioni, e si spingono anche verso le zone più alte del territorio, arrecando danni a coltivazioni, distruggendo orti e provocando conseguenze gravi per l’agricoltura locale.

Non si tratta, dunque, di un problema nascosto o circoscritto: l’intera comunità di Falerna lo conosce bene, organi preposti compresi. La presenza dei cinghiali è un fatto risaputo da anni e mai contrastato in modo efficace.

«I cittadini sanno tutto – dichiarano da Orizzonte in Comune –. Gli organi preposti non possono fingere di non sapere, perché questa emergenza è visibile ogni giorno e riguarda tutti».

Il gruppo denuncia come, nonostante le numerose lamentele e tutti i video e le foto che sono girati nel web da parte dei cittadini, il problema resti irrisolto e la situazione sia peggiorata: il numero di cinghiali si è triplicato, e ormai si muovono in branchi sempre più numerosi, aumentando il rischio per la sicurezza pubblica.

Oltre ai pericoli per l’incolumità delle persone – con il rischio di aggressioni o incidenti stradali causati da attraversamenti improvvisi – il fenomeno provoca anche danni ingenti all’ambiente e alle colture.

«Non possiamo accettare giustificazioni o rinvii – afferma ancora il gruppo –. È un problema noto a tutti, e se in questi anni gli organi preposti hanno preso provvedimenti, non li hanno resi pubblici e, comunque, non hanno prodotto alcun risultato. Vogliamo sapere quali azioni concrete si intendano intraprendere e in quali tempi. Non permetteremo che questa vicenda si dissolva nel silenzio».

Il gruppo Orizzonte in Comune chiede inoltre all’Amministrazione Comunale di Falerna di farsi carico in prima persona di questo problema serio, adottando misure urgenti ed efficaci per tutelare la sicurezza, l’agricoltura e la vivibilità del territorio.