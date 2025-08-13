Wizz Air annuncia nuova rotta Lamezia Bratislava

Condividi

Lamezia Terme – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, continua l’espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale che collega Lamezia Terme a Bratislava. Questo nuovo servizio, che segue l’apertura della nuova base Wizz Air nella capitale della Slovacchia, offrirà ai passeggeri calabresi un’opportunità di viaggio diretta verso una delle capitali più affascinanti dell’Europa centro-orientale.

I voli sulla rotta Lamezia Terme – Bratislava inizieranno il 14 novembre e opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €19,99. Tutti i voli saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, noto per le sue ridotte emissioni, il comfort e la silenziosità.

Situata sulle maestose sponde del Danubio, Bratislava è la vivace capitale della Slovacchia, che affascina i visitatori con il suo mix unico di patrimonio storico e spirito contemporaneo. Il suo centro storico pedonale, con le strade acciottolate, le piazze animate e gli accoglienti caffè, si estende sotto il Castello di Bratislava, il simbolo più iconico della città e un punto panoramico che offre viste mozzafiato sul paesaggio urbano e fluviale. Qui, antiche tradizioni e vita moderna si intrecciano armoniosamente, creando un’esperienza culturale autentica e raffinata.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova rotta che rafforza la nostra presenza a Lamezia Terme. Questo nuovo collegamento, che si aggiunge alle rotte per Katowice e Sofia già annunciate nelle scorse settimane, riafferma il nostro impegno a connettere il Sud Italia con l’Europa orientale. Questa espansione fa parte del nostro ambizioso progetto ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, espandere costantemente il nostro network e offrire servizi sempre più innovativi. Per Wizz Air, il mercato italiano rimane al centro delle nostre operazioni, essendo il più grande in termini di passeggeri trasportati. Let’sWIZZ”.

Si prevede che il nuovo collegamento avrà un impatto economico positivo per la regione Calabria. Migliorando l’accessibilità dalla Slovacchia, la rotta è stata lanciata non solo per incrementare il turismo in entrata, ma anche per sostenere i settori locali dell’ospitalità e dei servizi, generando nuove opportunità di lavoro nella regione.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’avvio del nuovo collegamento Wizz Air Lamezia Terme–Bratislava, operativo due volte a settimana dal 14 novembre 2025. Questa nuova rotta, che debutta nella stagione Winter 2025, aprirà un importante canale di connessione tra la Calabria e la Slovacchia, favorendo sia i flussi turistici che gli scambi commerciali. In poche settimane Wizz Air ha lanciato tre nuove rotte da Lamezia, confermando come la Calabria stia crescendo nel panorama internazionale quale destinazione turistica di rilievo. La decisione di Wizz Air di ampliare ulteriormente la propria presenza a Lamezia conferma le grandi potenzialità del nostro mercato e il successo dell’approccio di collaborazione costruito insieme.” — ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico, SACAL S.p.A.

Nell’estate 2025, Wizz Air offre più di 13 milioni di posti su oltre 220 rotte attive, confermando l’Italia come il mercato più grande della compagnia aerea per numero di passeggeri trasportati, un traguardo raggiunto anche grazie alla forte attenzione strategica per il Sud Italia e ai suoi collegamenti con l’Europa orientale. Il lancio della nuova rotta sottolinea l’impegno di Wizz Air verso Lamezia Terme, un aeroporto ricco di opportunità, dove la compagnia intende perseguire una crescita sostenuta e investimenti strategici nei prossimi anni.