Il 25 agosto a Paola presentazione della Prima Edizione del Premio San Francesco di Paola

Il 25 agosto alle ore 11.30, presso la Sala Rossa – Chiostro del Santuario di San Francesco di Paola, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della Prima Edizione del Premio San Francesco di Paola.

Ideato e fortemente voluto dallo stilista Claudio Greco, il Premio nasce per valorizzare le eccellenze calabresi che, con talento e impegno, hanno saputo affermarsi in Italia e nel mondo, incarnando i valori universali ispirati dalla figura di San Francesco di Paola.

Il Premio, realizzato dall’orafo Michele Affidato, sarà consegnato a personalità che si sono distinte per meriti culturali, artistici e professionali.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo e sarà arricchito da momenti di alta moda, musica e spettacolo.