Cosenza, Franz Caruso: “In città una strada porterà il nome di Padre Fedele Bisceglia”

Condividi

“Nel mio saluto di commiato da questa vita terrena a Padre Fedele Bisceglia avevo detto che Cosenza avrebbe trovato il modo migliore per ricordarne la figura ed il carisma. Così sarà con l’intitolazione al Frate Capuccino di una strada della città”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che appena appresa la notizia della scomparsa di Padre Fedele aveva chiesto al Dirigente Comunale del settore, Francesco Azzato di provvedere alla stesura dell’apposita Delibera.

“L’ing. Azzato è rientrato oggi dal breve periodo di ferie- prosegue Franz Caruso – ed ha già lavorato l’atto deliberativo che, quindi, sarà portato per la discussione e l’approvazione nella prossima riunione di Giunta. La decisione rientra nel riconoscimento della meritoria opera portata avanti da Padre Fedele, che, per come ho già avuto modo di dire, ha dedicato la sua vita agli altri, agli ultimi, ai meno abbienti, ai disadattati andando, missionario anche oltre i confini dell’Europa. Consegnare alla storia della città il ricordo di Padre Fedele per additarlo ad esempio delle nuove generazioni è un atto doveroso, voluto e sentito dai cosentini tutti, che in lui hanno sempre guardato con ammirazione, fiducia e speranza”.

“Padre Fedele – conclude Franz Caruso – ha rappresentato un punto di riferimento certo e costante per Cosenza, in cui ha vissuto la sua altissima fede con sincerità e spontaneità, anche nei momenti più tristi della sua vicenda umana, portandola persino

sugli spalti dei campi di calcio dove tifava per i nostri colori rossoblù. Egli ha rappresentato i valori della cosentinità, con le sue inquietudini ed intemperanze, lasciando un segno profondo nella nostra comunità che oggi continua a celebrarne il suo percorso di uomo e di fede, conservandone un ricordo indelebile”.