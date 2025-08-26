Lamezia, oggi e domani disinfestazione adulticida

Sarà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida:
martedì 26 agosto a partire dalle 23:30 a Sambiase;
mercoledì 27 agosto a partire dalle 23:30 a Nicastro.
L’intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee, impiegando prodotti registrati e autorizzati dal Ministero della Salute.
Si invita la cittadinanza a collaborare adottando le seguenti precauzioni:
non circolare durante le operazioni;
evitare l’esposizione di generi alimentari e indumenti;
chiudere porte e finestre durante le operazioni;
mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia.