Lamezia, oggi e domani disinfestazione adulticida

Sarà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida:

martedì 26 agosto a partire dalle 23:30 a Sambiase;

mercoledì 27 agosto a partire dalle 23:30 a Nicastro.

L’intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee, impiegando prodotti registrati e autorizzati dal Ministero della Salute.

Si invita la cittadinanza a collaborare adottando le seguenti precauzioni:

non circolare durante le operazioni;

evitare l’esposizione di generi alimentari e indumenti;

chiudere porte e finestre durante le operazioni;

mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia.