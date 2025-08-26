Santa Caterina dello Ionio, Claudio Martelli il 28 agosto presenterà il suo libro “Mi sento abbandonato. La vera storia della trattativa per salvare Aldo Moro”

Nel quartiere Trionfale di Roma, in via Fani, il 16 marzo 1978 si consuma una delle più gravi sconfitte dello Stato italiano: alcuni militanti delle Brigate rosse attaccano la vettura che conduce il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro a Montecitorio per votare la fiducia al quarto Governo Andreotti. Nel libro Claudio Martelli ricostruisce quelle settimane drammatiche nel tentativo politico di salvare la vita al leader democristiano: una lucida riflessione sulla «trattativa», che si contrappone alla linea della fermezza scelta dal governo.
Dialogherà con l’autore il giornalista Michele Drosi.
L’incontro avverrà all’ombra della suggestiva Torre di Sant’Antonio il 28 agosto alle ore 19.30 e rientra nel programma della nona edizione della manifestazione “Uno sguardo dalla Torre”
Torre Sant’Antonio è situata a Santa Caterina dello Ionio (CZ) direttamente sulla spiaggia ed è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.
L’incontro è gratuito previa prenotazione al numero: – 3403613321