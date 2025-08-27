HapuEditore

Lamezia, “Un Anthurium per Francesco”: il 30 agosto si svolgerà la quinta edizione

27 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Si svolgerà sabato 30 agosto 2025, alle ore 19:30, presso Civico Trame a Lamezia Terme, la quinta edizione della rassegna culturale “Un Anthurium per Francesco”, in memoria di Francesco Ruberto, Presidente della storica Associazione culturale Anthurium.
Lamezia, “Un Anthurium per Francesco”: il 30 agosto si svolgerà la quinta edizioneAlla presenza della Presidente dell’Associazione culturale “Un Anthurium per Francesco”, Prof.ssa Giuditta Crupi, saranno premiati: Carlo Spartaco Capogreco, Professore di Storia Contemporanea all’Università della Calabria; Gianfranco Butera, Cardiologo Interventista presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma; il Prof. Antonio Milano (alla memoria); l’Avis di Lamezia Terme (Organizzazione di Volontariato). A presentare l’evento, che attesta tra i premiati la presenza di profili di indiscusso valore scientifico, culturale e sociale, la Prof.ssa Enza Mirabelli, mentre l’intrattenimento musicale sarà a cura di Luca Vittorino Aquerell.

“L’obiettivo – spiega la Presidente Giuditta Crupi – è quello di continuare a valorizzare tutte quelle risorse che hanno contribuito e stanno contribuendo alla crescita culturale e sociale del nostro territorio. Siamo determinati a continuare su questa strada: da Lamezia Terme e dalla Calabria parte un segnale positivo che ci rende ottimisti e ci fa ben sperare per il futuro”.


