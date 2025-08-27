Lamezia, “Un Anthurium per Francesco”: il 30 agosto si svolgerà la quinta edizione

Condividi

Si svolgerà sabato 30 agosto 2025, alle ore 19:30, presso Civico Trame a Lamezia Terme, la quinta edizione della rassegna culturale “Un Anthurium per Francesco”, in memoria di Francesco Ruberto, Presidente della storica Associazione culturale Anthurium.

Alla presenza della Presidente dell’Associazione culturale “Un Anthurium per Francesco”, Prof.ssa Giuditta Crupi, saranno premiati: Carlo Spartaco Capogreco, Professore di Storia Contemporanea all’Università della Calabria; Gianfranco Butera, Cardiologo Interventista presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma; il Prof. Antonio Milano (alla memoria); l’Avis di Lamezia Terme (Organizzazione di Volontariato). A presentare l’evento, che attesta tra i premiati la presenza di profili di indiscusso valore scientifico, culturale e sociale, la Prof.ssa Enza Mirabelli, mentre l’intrattenimento musicale sarà a cura di Luca Vittorino Aquerell.

“L’obiettivo – spiega la Presidente Giuditta Crupi – è quello di continuare a valorizzare tutte quelle risorse che hanno contribuito e stanno contribuendo alla crescita culturale e sociale del nostro territorio. Siamo determinati a continuare su questa strada: da Lamezia Terme e dalla Calabria parte un segnale positivo che ci rende ottimisti e ci fa ben sperare per il futuro”.