Riconoscimento al Premio Internazionale Liber@mente per la Associazione lametina “Al Vaglio”

Condividi

L’Associazione di promozione sociale Al Vaglio di Lamezia Terme ha ricevuto a Montepaone un riconoscimento nell’ambito della XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente.

Istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa, il Premio Internazionale Liber@mente si ispira ai principi del liberalismo e della cooperazione sociale ed è organizzato dalla Fondazione Scoppa edalla rivista Liber@mente con la collaborazione del Comune di Montepaone, della BCC di Montepaone, di Confedilizia Calabria, dell’agenzia di stampa Italpress, del quotidiano L’Opinione delle Libertà, di Radio Ciak, di Domia Immobiliare di Montepaone, del Coram Catanzaro e dell’associazione Amici Veri.

Nata nel 2023 a Lamezia Terme, la associazione Al Vaglio progetta azioni di promozione culturale e di valorizzazione del territorio e organizza ogni estate la omonima rassegna letteraria che ha ospitato nel corso degli anni grandi nomi del mondo del giornalismo e della letteratura conosciuti su scala nazionale e internazionale.

Al Vaglio ha ricevuto il riconoscimento con la seguente motivazione: “Un riconoscimento speciale per aver unito alla qualità dei libri, degli scrittori e dei giornalisti ospitati la valorizzazione delle bellezze storiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche di Lamezia Terme, facendo della rassegna che si svolge nel centro storico di Sambiase un autentico momento di crescita e di condivisione per la comunità”.

La serata, condotta da Daniela Rabia e Annarita Palaia, ha visto il conferimento dei premiLiber@mente a figure e gruppi che con il loro impegno contribuiscono a diffondere idee e valori capaci di incidere nella società. Premiati sul lungomare di Montepaone Luigi Marco Bassani, professore ordinario dell’Università Pegaso e voce autorevole del pensiero politico contemporaneo, Gaspare Borsellino, fondatore e direttore dell’agenzia di stampa Italpress, tra le più autorevoli realtà giornalistiche italiane, e l’organizzazione internazionale Students for Liberty (SFL), attiva in oltre cento Paesi nel promuovere la cultura della libertà tra le nuove generazioni.

Riconoscimenti speciali anche per le seguenti realtà: Festival della diversAbilità, Plastic Free Onlus, Scuola italiana cani di salvataggio, Associazione culturale Antonio Gesualdo, Proloco di Santa Caterina dello Ionio, Associazione teatrale Giovanni Vercillo e Associazione culturale RiViviAmo Montepaone.