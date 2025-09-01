Stop alla barbarie, il 6 settembre presidi della Cgil anche in Calabria

Condividi

Anche in Calabria la Cgil promuove per sabato 6 settembre presidi per dire no alla barbarie in corso a Gaza. L’organizzazione sindacale invita a partecipare lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo, artisti, intellettuali e giornalisti a unirsi – contro una delle più grandi violazioni del diritto umanitario e internazionale.

I presidi calabresi saranno a:

– Catanzaro, piazza Prefettura ore 10.30

– Vibo, Corso Vittorio Emanuele ore 10.30

– Crotone, piazzale Berlinguer, ore 17

– Reggio Calabria, scalinata Teatro Cilea, Corso Garibaldi ore 18

– Cosenza (Camere del Lavoro di Cosenza e Pollino Sibaritide Tirreno),piazza XI Settembre ore 17.30

La Cgil Calabria sostiene la Global Sumud Flotilla, iniziativa non violenta nata dal basso per rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese. Il sindacato ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi ei prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura.