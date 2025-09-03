Lamezia, 4 e 5 settembre pulizia strade e marciapiedi, le zone interessate

Condividi

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a partire da domani prenderà avvio un progetto di pulizia straordinaria dei marciapiedi e delle strade, affidato a Lamezia Multiservizi S.p.A., finalizzato alla rimozione del terriccio e delle erbacce per garantire maggiore decoro urbano e migliore vivibilità degli spazi pubblici.

Le attività saranno effettuate con il supporto di spazzatrici meccaniche, così da assicurare un intervento accurato ed efficace.

Si tratta di un modello operativo innovativo, che sarà progressivamente esteso a tutti i quartieri della città, così da assicurare un livello omogeneo di cura e manutenzione del territorio urbano.

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, la Polizia Locale ha emanato una specifica ordinanza che disciplina la regolamentazione temporanea della sosta su Viale I° Maggio secondo il seguente calendario:

* Divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Misiani e Via Piave, Colelli, 1° Maggio nei giorni 4 e 5 settembre 2025, dalle ore 06.00 alle ore 12.00.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea, nella consapevolezza che una città più ordinata, pulita e accogliente è un patrimonio condiviso da tutta la comunità.