Lamezia, al via i lavori di manutenzione stradale: modifiche alla viabilità dal 8 settembre al 17 ottobre

Il Comune di Lamezia Terme ha disposto una serie di interventi di manutenzione straordinaria con ripristino della pavimentazione in diverse strade cittadine. I lavori, programmati dal 8 settembre al 17 ottobre 2025, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione e divieti di sosta, come stabilito dall’ordinanza comunale n. 303 del 4 settembre.

L’obiettivo è garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori durante le operazioni, oltre a consentire un’adeguata viabilità per i mezzi d’opera. La ditta incaricata dovrà provvedere alla corretta segnaletica e, se necessario, al presidio con movieri per regolare il traffico.

Ecco il cronoprogramma delle principali modifiche alla viabilità:

Corso Numistrano (da Via Salita Santa Caterina a Via Salita F.lli Maruca): divieto di sosta lato sinistro, dalle 7.00 alle 17.00, dall’8 al 19 settembre (esclusi sabato e domenica).

Via Scarselletti (tra Via F. Nicotera e Via Michelangelo): divieto di transito e di sosta, dalle 7.00 alle 17.00, dal 10 al 13 settembre.

Piazza Ardito e Corso G. Nicotera (fino a Via G. Carducci): divieto di transito e di sosta, h24, dal 22 al 26 settembre.

Via Ponte Sant’Antonio (da Piazza Bovio a Via Sotto Tenente Notaro): divieto di sosta lato sinistro, dalle 7.00 alle 17.00, dal 29 settembre al 1° ottobre.

Piazza San Giovanni (dal civico 19 a Piazza Stocco): divieto di sosta lato destro, dalle 7.00 alle 17.00, dal 2 al 6 ottobre.

Via Mons. Moietta (da Piazza Stocco a Via Torre): divieto di transito e di sosta, h24, dal 7 al 9 ottobre.

Via Lissania (da Via Torre a Via Salita F.lli Maruca): divieto di sosta lato sinistro, dalle 7.00 alle 17.00, dal 10 al 17 ottobre (esclusi sabato e domenica).

L’ordinanza specifica che i contravventori saranno sanzionati secondo la normativa vigente. Inoltre, chiunque ritenga leso un proprio interesse potrà presentare ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro la segnaletica apposta.