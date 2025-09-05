Lamezia Multiservizi SpA sospende gli aumenti tariffari sul Trasporto Pubblico Locale: confermata la tariffa agevolata di 25 euro per gli abbonamenti studenti

Condividi

Lamezia Terme – La Governance della Lamezia Multiservizi S.p.A., d’intesa con il Sindaco del Comune di Lamezia Terme Avv. Mario Murone, ha deliberato la sospensione degli aumenti tariffari precedentemente previsti per il servizio di Trasporto Pubblico Locale per gli abbonamenti ordinari e a quelli destinati agli studenti.

In virtù di tale decisione, la tariffa mensile per gli abbonamenti studenti, arrivata con i recenti adeguamenti a 44,60 euro, torna ad essere 25,00 euro, con l’obiettivo di garantire maggiore equità e sostenibilità economica per le famiglie, in un momento particolarmente delicato sul piano sociale ed economico.

L’abbonamento ordinario, che con il recente adeguamento era passato ad euro 49,50 torna ad essere 41,00.

Il mancato introito derivante dal congelamento delle tariffe sarà assorbito dalla stessa Lamezia Multiservizi, che ha scelto di farsi carico della

differenza al fine di assicurare la continuità del servizio e contenere l’impatto sugli utenti, in particolare sui più giovani.

Si evidenzia, tuttavia, che tale misura – adottata in via straordinaria – potrà essere oggetto di revisione nei prossimi mesi, in funzione delle

risorse economiche che saranno eventualmente stanziate dalla Regione Calabria a sostegno del trasporto pubblico locale.

L’Amministrazione Comunale e Lamezia Multiservizi ribadiscono l’impegno a garantire un servizio pubblico efficiente, accessibile e in linea con le esigenze della cittadinanza, nella consapevolezza del ruolo essenziale che

il trasporto pubblico svolge nella mobilità urbana e nella vita quotidiana degli studenti e dei lavoratori.