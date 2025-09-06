HapuEditore

Attualità

Lamezia, crollo facciata palazzina, i Giovani Democratici avviano raccolta fondi per le famiglie colpite

06 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
“Di fronte alla drammatica tragedia che ha colpito la comunità di Lamezia Terme, con l’improvviso crollo della palazzina in Via Galluppi lo scorso 3 settembre, i Giovani Democratici hanno deciso di agire concretamente avviando una raccolta fondi per sostenere le famiglie rimaste senza casa e senza beni.

Non possiamo restare indifferenti, pertanto abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi per destinare interamente il ricavato alle famiglie colpite, così da aiutarle ad affrontare i primi bisogni urgenti – un alloggio sicuro, beni di prima necessità e sostegno quotidiano – e accompagnarle, successivamente, nella ricostruzione della propria vita.

Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare una grande differenza. L’iniziativa mira a dare un segno tangibile di solidarietà e vicinanza a chi ha perso tutto in un evento così terribile.

La raccolta fondi è attiva sulla piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è unire le forze per restituire speranza e dignità a chi è stato travolto da questa vicenda.

Il link diretto per la donazione è: https://gofund.me/f66146fbc

Aiutaci ad aiutare: dona e condividi questa raccolta, perché solo uniti possiamo restituire speranza e dignità a chi è stato travolto da questa terribile vicenda”.

Così in una nota i Giovani Democratici Lamezia.


