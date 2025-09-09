Cosenza, in Provincia un incontro fra la Presidente Rosaria Succurro e Don Mario Ciardullo, reduce da una missione pastorale in Tanzania

Condividi

Emozionante incontro della Presidente Succurro, nella giornata di lunedì 8 settembre u.s., con Don Mario Ciardullo, Parroco della Chiesa di S. Maria della Consolazione in Arcavacata di Rende.

Il Sacerdote è reduce da una recente missione pastorale in Tanzania ed è stato il primo italiano ad avere visitato, in questa occasione, il Villaggio Masai di Ruvu-Ngage situato nella Diocesi di Same, grazie al supporto del Vescovo Rogatus Kimamaryo.

L’incontro, avvenuto in un clima di cordialità e stima reciproca, è stato organizzato su richiesta della Presidente della Provincia per estendere le felicitazioni e riconoscere l’impegno di Don Mario Ciardullo nel promuovere rapporti di reciprocità tra culture diverse e nel rafforzare i legami tra le comunità con iniziative sociali a livello internazionale.

Don Mario ha condiviso con la Presidente le emozioni e le riflessioni maturate nel corso del viaggio, definito dal Sacerdote come «un momento di potenza educativa e spirituale».

«Il viaggio in Africa ha acceso in me una responsabilità ancora maggiore: è importante che le nostre politiche e i nostri progetti siano accompagnati da una vocazione educativa che possa ispirare le nuove generazioni a guardare oltre i confini, con coraggio, fiducia e collaborazione», ha dichiarato.

La Presidente ha sottolineato come esperienze di vita così intense possano tradursi in azioni concrete volte al bene comune, all’ascolto e al sostegno delle fasce più deboli della popolazione: «Questa visita ci riempie di orgoglio e ci ricorda quanto sia essenziale aprire il cuore alle esperienze che ci arrivano dai Paesi poveri del mondo. Don Mario Ciardullo ha portato con sé non solo la memoria di un viaggio unico, ma anche una lezione di umanità, di servizio e di rispetto per le culture diverse. La nostra Provincia resta impegnata a sostenere iniziative che mettano al centro la persona, la solidarietà e la conoscenza».

Per Rosaria Succurro, l’incontro «ha rappresentato un’occasione per esprimere il nostro riconoscimento a chi, come Don Mario, mette la propria esperienza al servizio della comunità e per un dialogo sempre più qualificato tra realtà locali e prospettive internazionali. Sono certa che, con la sua sensibilità, continuerà a guidare iniziative di cooperazione e promozione sociale ancora più intense».

La missione pastorale, proposta da Don Mario a S.E. Mons. Giovanni Checchinato, è stata accolta e incoraggiata dall’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano che ne ha in parte sostenuto alcuni costi, in particolare quelli della pittura della Cattedrale di Moshi e della Cappella delle Suore del Kilimangiaro che prestano servizio presso il Vescovo Mons. Ludovico Minde; lavori effettuati personalmente da Don Mario, con grande umiltà e spirito di collaborazione.

L’esperienza in Tanzania ha segnato profondamente e positivamente il cuore e la mente di Don Mario Ciardullo, che ha affermato di «vedere il nostro mondo e la nostra vita quotidiana con occhi diversi».

Don Mario ha inoltre voluto ringraziare Padre Mario Madonna, il Gruppo di San Paolo della Croce in Laurignano e i parrocchiani per la vicinanza e il sostegno ricevuti.

L’incontro in Provincia si è concluso con una dichiarazione reciproca di stima e la promessa di proseguire in futuro con iniziative condivise volte a promuovere la cultura, la solidarietà e la responsabilità civica.