Lamezia, l’Istituto Costanzo di Decollatura inaugura sede indirizzo odontotecnico in città

Lo start del nuovo anno scolastico dà l’opportunità all’l’I.I.S. Costanzo di Decollatura di arricchirsi presentando il nuovo plesso con indirizzo odontotecnico in via Anile a Lamezia Terme. All’interno dell’edificio di Savutano fino al giugno scorso, l’acquisizione dell’indipendenza anche logistica dello stesso, ne fa, a pieno titolo, il nuovo fiore all’occhiello dell’istituto sia per la posizione strategica nel cuore della città, sia per la sua peculiarità specifica che si pone come centro di specializzazione per le professioni odontotecniche.

Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie all’opera instancabile della dirigente, dott.ssa Maria Francesca Amendola e del DSGA, dott. Giuseppe Ferrise. La Dirigente a tal proposito esprime soddisfazione per la nuova avventura: “Ci si appresta a scrivere – ha dichiarato – una nuova pagina dell’istituto, ormai realtà consolidata all’interno di 3 comuni: Decollatura, Soveria Mannelli e Lamezia Terme. Tale configurazione da un lato rende complessa la gestione operativa ma allo stesso tempo unisce le diverse realtà’ sociali, valorizzandone le diversità e salvaguardando, al tempo stesso, le specificità anche alla luce dell’ormai annoso problema dello spopolamento nell’aree interne della nostra regione”.

Soddisfazione è espressa anche dal Direttore amministrativo “L’inizio di questo nuovo percorso non è un punto di arrivo, ma un cammino progettuale che mira ad incrementare le professionalità presenti all’interno del territorio, sviluppando collaborazioni virtuose con gli enti locali ma anche e soprattutto con le associazioni di settore con il fine di lavorare in sinergia per il futuro professionale degli studenti”.

L’istituto inoltre ha voluto esprimere la propria gratitudine verso le istituzioni nella persona del presidente della provincia Amedeo Mormile che ha preso a cuore il progetto e del consigliere comunale Francesco Caruso per l’altrettanto instancabile sostegno.