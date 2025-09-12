“Un Pacchero alla ’ndrangheta”. Premiata a Castiglione Cosentino la Fondazione Trame

Condividi

La Fondazione Trame ETS è stata premiata a Castiglione Cosentino nell’ambito dell’undicesima stagione di “Un pacchero alla ’ndrangheta”, manifestazione fortemente voluta e organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Magarò per tenere alta l’attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata e riportare al centro del dibattito politico un tema che sembra scomparso dall’agenda politica.

Il riconoscimento, ritirato dal presidente Nuccio Iovene, è stato consegnato insieme a quelli al procuratore di Cosenza Vincenzo Capomolla, alla dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Cosenza Loredana Giannicola e all’imprenditore Pippo Callipo, durante una cerimonia che ha visto la presenza delle massime autorità territoriali delle forze dell’ordine, dal questore Giuseppe Cannizzaro al comandante provinciale dei carabinieri Andrea Mommo fino al comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna. Nel suo intervento Iovene ha sottolineato l’impegno costante della Fondazione attraverso il festival dei libri sulle mafie, le attività di formazione nelle scuole e il recupero della memoria storica locale, ribadendo come la partita contro la ’ndrangheta si giochi ogni giorno sul terreno della cultura e della consapevolezza civile.

La riflessione condivisa da organizzatori e premiati ha richiamato la necessità di un impegno corale della politica, delle istituzioni, della scuola e del mondo produttivo, senza il quale il rischio è quello di consegnare interi territori al potere mafioso, frenando lo sviluppo e minando la democrazia.