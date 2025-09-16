Cia Calabria: al via il bando per il Servizio Civile Agricolo

Condividi

Per la prima volta, i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare al Servizio Civile in Agricoltura.

Un’occasione questa per conoscere da vicino il settore primario ed un’opportunità, anche per i ragazzi calabresi, per acquisire importanti competenze nel settore, sviluppando abilità tecniche, relazionali e organizzative, mentre contribuiranno alla crescita del settore agricolo nella propria regione. Cia Calabria, tramite il suo Patronato Inac, ha avviato la selezione di 57 giovani volontari per il servizio civile in 16 regioni italiane, con un’opportunità anche per la Calabria. In particolare, presso la sede regionale di Lamezia Terme è disponibile un posto (1) per il progetto “Sportelli di facilitazione agricola”. Il progetto prevede il potenziamento degli sportelli territoriali per la consulenza e l’informazione sulle pratiche agricole, le normative, i finanziamenti e i servizi a supporto delle imprese agricole, un’occasione straordinaria per mettersi in gioco, confrontarsi con le sfide del settore agricolo e arricchire il proprio percorso professionale con esperienze dirette e qualificanti.

I termini per presentare le candidature scadono alle ore 14:00 di mercoledì 15 ottobre 2025, tramite la piattaforma “Domanda on line” o sul sito www.inac-cia.it, dove è possibile consultare il bando completo e maggiori dettagli sul progetto.

Ai volontari selezionati sarà corrisposto un compenso mensile. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email segreteriaciacalabria@gmail.com o telefonare al numero 0968 1904423.