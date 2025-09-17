HapuEditore

Lamezia, il 19 settembre incontro dedicato alla botanica delle Valli Cupe per il decennale dell’associazione “Le Città Visibili”

17 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
L’Associazione “Le Città Visibili” insieme all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Lamezia Terme e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino organizza un’iniziativa speciale in occasione del suo decimo anniversario di attività.
Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 17:30 presso il cortile della Biblioteca Comunale di Lamezia Terme si terrà un incontro dedicato alla botanica delle Valli Cupe. L'iniziativa non si limita a un semplice convegno, ma intende mostrare una concreta "best practice" di sviluppo sostenibile del territorio. Attraverso il racconto di un'esperienza virtuosa, vogliamo dimostrare come la valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale possa generare opportunità economiche e sociali ancora inesplorate.
L’evento prevede la partecipazione di figure di rilievo nel settore:
– Saluti istituzionali: Assessore alla Cultura e al Turismo Annalisa Spinelli.
– Intervento Anna Misuraca Presidente Associazione Le Città Visibili.
– Relatori: Carmine Lupia (etnobotanico) e Ivano Trombino (produttore di liquori rurali).
– Moderatrice: Gianna Nicastri.
– Performance artistica: L’attrice Maria Perri e il pianista Massimo Naccarato.
Durante l’incontro, sarà presentato il progetto di salvaguardia e valorizzazione della flora locale che ha portato alla creazione dell’AMARO CARLETTO. Questo prodotto, interamente composto da piante endemiche del territorio, è la sintesi di un percorso di riscoperta e di amore per la storia e le tradizioni calabresi.


