Lamezia, il 19 settembre incontro dedicato alla botanica delle Valli Cupe per il decennale dell’associazione “Le Città Visibili”

L’Associazione “Le Città Visibili” insieme all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Lamezia Terme e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino organizza un’iniziativa speciale in occasione del suo decimo anniversario di attività.

Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 17:30 presso il cortile della Biblioteca Comunale di Lamezia Terme si terrà un incontro dedicato alla botanica delle Valli Cupe. L’iniziativa non si limita a un semplice convegno, ma intende mostrare una concreta “best practice” di sviluppo sostenibile del territorio. Attraverso il racconto di un’esperienza virtuosa, vogliamo dimostrare come la valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale possa generare opportunità economiche e sociali ancora inesplorate.

L’evento prevede la partecipazione di figure di rilievo nel settore:

– Saluti istituzionali: Assessore alla Cultura e al Turismo Annalisa Spinelli.

– Intervento Anna Misuraca Presidente Associazione Le Città Visibili.

– Relatori: Carmine Lupia (etnobotanico) e Ivano Trombino (produttore di liquori rurali).

– Moderatrice: Gianna Nicastri.

– Performance artistica: L’attrice Maria Perri e il pianista Massimo Naccarato.

Durante l’incontro, sarà presentato il progetto di salvaguardia e valorizzazione della flora locale che ha portato alla creazione dell’AMARO CARLETTO. Questo prodotto, interamente composto da piante endemiche del territorio, è la sintesi di un percorso di riscoperta e di amore per la storia e le tradizioni calabresi.