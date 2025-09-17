Lamezia, inizio della scuola in sicurezza con la presenza dei Carabinieri nelle vicinanze degli istituti

Condividi

Nella provincia di Catanzaro, l’inizio del nuovo anno scolastico è stato segnato dal ritorno degli studenti, dopo i mesi estivi dedicati al riposo e allo svago.

La scuola, infatti, non è solo un luogo di apprendimento, ma un pilastro fondamentale per la crescita dei giovani, dove si costruiscono le basi per il futuro e si sviluppano importanti relazioni sociali.

A garanzia di un avvio sereno, nei primi giorni di scuola, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro ha potenziato la sua presenza sul territorio, in particolare nelle vicinanze degli istituti scolastici. Fin dalle prime ore del mattino, sono state intensificate le pattuglie, sia a piedi che in auto, per assicurare che l’ingresso degli studenti a scuola si svolgesse in totale tranquillità e sicurezza.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno costante dell’Arma nel sostenere il mondo della scuola e nel promuovere i valori della legalità e del rispetto.

Nel corso dell’anno, i Carabinieri continueranno a interagire con gli studenti attraverso incontri dedicati a temi cruciali nelle scuole di tutta la provincia. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi su questioni come il bullismo, la violenza di genere, la sicurezza stradale e l’importanza di un divertimento sano e consapevole, che non comprometta la libertà altrui.​​