Lamezia, l’omaggio della banda musicale “Tommaso Colloca” al Maestro Rotella

La banda musicale “Tommaso Colloca” – Città di Lamezia Terme rende omaggio al Maestro Domenico Rotella, già stimato capobanda del nostro complesso bandistico e padre del Maestro Francesco Rotella.

Con il Maestro Rotella, se ne va una figura di riferimento del panorama bandistico lametino e calabrese e un protagonista della promozione musicale e culturale del nostro territorio. Tante le generazioni che, in oltre cinquant’anni di storia, si sono formate alla scuola del Maestro Rotella, che ha saputo dare ai tanti giovani che lo hanno conosciuto, oltre alla preparazione tecnico-musicale, il valore aggiunto dell’amore per il territorio, la tradizione, la dimensione fondamentale delle relazioni amicali nel contesto di una banda da vivere come famiglia e comunità.

Nato e cresciuto a Tiriolo, sposò la giovane Wally Colloca, figlia del grande Maestro Tommaso Colloca, fondatore della Banda Civica della Città di Nicastro e poi Lamezia Terme.

Ci stringiamo ai suoi familiari, in particolar modo ai figli Francesco e Adriana e all’amato nipote Domenico. Il nostro saluto si accompagna all’auspicio che la città di Lamezia possa rendere degno omaggio a una figura che ha lasciato il segno nella crescita e formazione di tante generazioni.

Così in una nota i componenti della banda musicale “Tommaso Colloca – Città di Lamezia Terme”.